Mise en garde à la population - Absence de la mention « fait de lait cru » ou « fait de lait non pasteurisé » sur l'étiquette de certains fromages réemballés et vendus par l'entreprise Boucherie Le Bon Morceau

QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boucherie Le Bon Morceau, située au 2587, rue Masson, à Montréal, avise les personnes considérées comme vulnérables (les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants de 5 ans et moins et les adultes de 60 ans et plus) de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car leur étiquette ne comporte pas la mention « fait de lait cru » ou « fait de lait non pasteurisé » qui est exigée. En effet, le détaillant n'a pas reproduit les informations du fabricant.

Dénomination du produit Format Lot visé « ALFRED LE FERMIER » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « fait de lait cru » « CHEMIN DU BRULE » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « fait de lait non pasteurisé »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés sous vide dans un sachet de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes jugées vulnérables (désignées précédemment) qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté, l'utiliser dans un plat cuisiné qui sera cuit jusqu'à ce qu'il atteigne une température de cuisson sécuritaire de 74 °C ou le jeter.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5628

