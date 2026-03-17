Mise en garde à la population - Absence de la mention indiquant que le produit est cru et des instructions de cuisson sécuritaire sur les croquettes de poulet vendues par l'entreprise LiquiD'action Jonquière, ainsi qu'absence de la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » sur le saumon fumé vendu par la même entreprise

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise LiquiD'action Jonquière, située au 3728, boulevard Harvey, à Jonquière, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Croquettes de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Saumon fumé (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination

du produit Format Lot visé « Croquette 2 kg » Unitaire Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage

ne comporte pas les instructions de cuisson et

la mention que le produit est cru

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas été conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, l'emballage du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » qui est exigée.

Dénomination

du produit Format Lot visé « Saumon fumé » Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la

mention « Garder congelé jusqu'à utilisation »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 17 mars 2026 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les croquettes de poulet étaient emballées dans un sac en plastique transparent, tandis que le saumon fumé était déposé sur un plateau de carton noir et doré, emballé dans une pellicule de plastique. Tous les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Croquettes de poulet : les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Saumon fumé : les personnes qui ont ce produit en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu congelé, des mesures de précaution doivent être prises pour la décongélation du produit.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie ou de réaction allergique en lien avec la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5672

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation