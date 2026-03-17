Mise en garde à la population - Présence non déclarée d'œufs, de blé, de lait, de soya, de moutarde et de sulfites dans divers mets préparés et vendus par l'entreprise La Bouffe Maison

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « FRICASSÉE E BŒUF » Blé Soya Sulfites Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de soya et de sulfites « BŒUF AFRICAIN » Blé Moutarde Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de moutarde « RHUBARBE & FRAISE » TARTE Œufs Blé Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs et de blé « PATE MEXICAIN » Œufs Blé Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs et de blé « PATÉ AUX FRUITS MER » Œufs Blé Lait Soya Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs, de blé, de lait et de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les pâtés et les tartes étaient emballés dans des boîtes blanches en carton avec une fenêtre. Ils étaient vendus à l'état congelé. Le bœuf africain et la fricassée de bœuf étaient emballés dans un contenant d'aluminium avec un couvercle en plastique transparent. Ces produits étaient vendus congelés et réfrigérés.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux œufs, au blé, au lait, au soya, à la moutarde ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5673



Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation