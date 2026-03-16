Mise en garde à la population - Présence possible de E. coli dans des arancini Norma emballés et vendus par l'entreprise Fruiterie Milano inc.

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Fruiterie Milano inc., située au 6862, boulevard Saint-Laurent, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car cet aliment est susceptible de contenir la bactérie E. coli générique (sérotype non pathogène).

Arancini Norma (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « Arancini Norma » Unitaire Toutes les unités

ayant été emballées

le MR.11.26 et dont

la date « meilleur

avant » est le

MR.21.26

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 16 mars 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le produit était emballé dans un contenant en plastique transparent et vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade une personne qui les consomme. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhées.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5665

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation