Mise en garde à la population - Absence d'instructions de cuisson sécuritaire sur l'emballage de divers produits de poulet pané vendus par l'entreprise Liquidation Marie Laval inc.

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Liquidation Marie Laval inc., située au 4520, avenue de la Renaissance, à Laval, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'emballage des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson. Certains emballages pourraient ne plus avoir d'étiquette comportant ces informations essentielles.

Dénomination du produit Format Lot visé « MORCEAUX DE POITRINE DE POULET PANNÉS CUITES AU BABEURRE » 2 kg Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage ne comporte pas les instructions de cuisson et la mention que le produit est cru « BURGER DE POULET PANNEES ENROBEE

DE RIZ » 1 kg Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage ne comporte pas les instructions de cuisson et la mention que le produit est cru

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans un sac de plastique transparent. Ils étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5633

