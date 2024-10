Mise en chantier de 17 logements sociaux et abordables destinés à des aînés à Deschambault-Grondines

DESCHAMBAULT-GRONDINES, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Municipalité de Deschambault-Grondines et la Coopérative de solidarité en habitation des Marées ont annoncé aujourd'hui la construction de 17 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie à Deschambault-Grondines. Il s'agit d'un investissement de près de 7,4 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Deschambault-Grondines, M. Patrick Bouillé, et de la présidente de la Coopérative de solidarité en habitation des Marées, Mme Danielle-Yvonne Morin.

Le gouvernement du Québec contribue à la réalisation de ce projet en y accordant plus de 5 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative. De son côté, la Municipalité de Deschambault-Grondines y investit plus de 115 000 $ pour l'achat du terrain et offrira également un congé des taxes foncières de 10 années à la coopérative.

« Voilà un bel exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. Sa participation financière permettra à des personnes âgées en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un logement abordable à Deschambault-Grondines. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements hors marché touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les personnes aînées en légère perte d'autonomie de Deschambault-Grondines, qui pourront se loger dignement et de manière abordable au cœur de l'un des plus beaux villages du Québec. Je suis conscient que c'est l'aboutissement d'un travail extraordinaire de toute une communauté et de la municipalité, qui ont bénéficié de l'appui non seulement de notre gouvernement, mais aussi de précieux partenaires locaux. Le bien-être des aînés dans Portneuf me tient grandement à cœur, et je continuerai de m'impliquer pour qu'ils puissent vivre dans un environnement adapté à leurs besoins. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« La résidence de la Coopérative des Marées est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts de la communauté afin de permettre à nos aînés de demeurer dans leur village. Je salue la persévérance des bénévoles qui ont cru à ce projet, qui s'inscrit depuis ses tout débuts dans les orientations de la Politique familiale et des aînés de la Municipalité. »

Patrick Bouillé, maire de Deschambault-Grondines

« L'aboutissement de ce projet reflète la force et la persévérance de tous les bénévoles qui ont cru en celui-ci, et qui y ont travaillé avec acharnement depuis les dix dernières années. Le projet voit enfin le jour, et c'est notre plus grande récompense et notre plus grande fierté. »

Danielle-Yvonne Morin, présidente de la Coopérative de solidarité en habitation des Marées

Faits saillants :

Jusqu'à 13 des 17 ménages de l'immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Deschambault - Grondines .

- . La Coopérative de solidarité en habitation des Marées a aussi obtenu des aides financières de de 100 000 $ de la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf et de 15 000 $ de la MRC de Portneuf .

