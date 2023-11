Mise au point : attentes de CDPQ Infra quant à la gestion des opérations et des communications lors d'interruptions de service

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - À la suite des interruptions de services et en particulier des enjeux rencontrés dans la communication de l'information aux usagers du Réseau express métropolitain (REM), CDPQ Infra tient à présenter toutes ses excuses aux usagers qui ont été touchés par la situation et à leur réitérer son engagement à leur offrir un service de transport collectif fiable et de qualité.

Suivant les événements récents, CDPQ Infra a pris une série de mesures pour s'assurer que la gestion des incidents par le consortium Groupe des partenaires pour la mobilité métropolitaine (GPMM), formé d'Alstom et d'AtkinsRéalis (anciennement SNC-Lavalin), soit grandement renforcée. Ces mesures doivent permettre de répondre à ses standards et respecter les termes de son entente avec le consortium, et ce, le plus rapidement possible.

Ainsi, CDPQ Infra a exigé de ses partenaires :

un plan corrigé pour mieux assurer la qualité des opérations et améliorer significativement la gestion d'incident, mettant l'usager au centre des préoccupations ;

une mise en œuvre des moyens appropriés pour respecter les temps de réponse et d'évacuation prévus ;

une meilleure communication du plan de relève aux usagers ;

le renforcement des équipes de communication de GPMM afin d'assurer une communication fluide et en temps réel avec les usagers en station, dans les voitures du REM et sur les plateformes numériques.

CDPQ Infra supervisera avec attention le déploiement de ce plan qui débute immédiatement et qui se poursuivra au cours des prochaines semaines pour rencontrer les exigences d'un service aux usagers de la plus grande qualité. Bien que certains incidents et pannes puissent survenir dans le cadre de l'opération d'un système de transport collectif mis en service récemment, la gestion qui en est faite, elle, se doit d'être réalisée selon les plus hauts standards de service aux usagers.

