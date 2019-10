Mise à jour sur un produit de consommation - Santé Canada met en garde les Canadiens contre les risques pour la santé et la sécurité de certains contenants de combustible versables à base d'alcool et de certains pots à feu qui utilisent des combustibles versables

OTTAWA, le 9 oct. 2019 /CNW/ -

Problème

Santé Canada informe les consommateurs des risques graves d'incendie et de brûlure associés aux jets de flamme qui peuvent résulter de l'utilisation de certains contenants de combustible versables à base d'alcool et de certains pots à feu qui utilisent ces combustibles. Ces produits ne devraient pas être utilisés dans l'absence de certaines mesures de sécurité, telles que celles énumérées ici-bas.

Les pots à feu (aussi appelés brûleurs, foyers portables, brûleurs extérieurs, lampes à feu ou foyers de table) sont des accessoires d'éclairage décoratifs portables qui soutiennent la combustion à flamme nue. Les pots à feu peuvent être commercialisés pour une utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur. Ils sont généralement faits de céramique ou d'un autre matériau résistant à la chaleur, ont un réservoir de combustible ouvert qui contient le combustible à base d'alcool, et peuvent aussi inclure un éteignoir pour éteindre la flamme.

D'après les rapports d'incident reçus par Santé Canada, un jet de flamme peut se produire lors du remplissage en combustible d'un pot à feu allumé, ce qui peut causer des brûlures, allant de légères à mortelles. Un jet de flamme se produit très rapidement lorsque du combustible est versé dans un pot à feu qui brûle encore ou qui est encore chaud. La flamme ou le pot à feu chaud enflamme les vapeurs de carburant autour du flux de carburant versé. La flamme remonte ensuite le flux de combustible et se dirige vers le contenant de combustible. Peut alors s'ensuivre l'expulsion d'un jet de combustible enflammé à l'extérieur du contenant vers l'utilisateur et les personnes ou objets à proximité.

Un jet de flamme est inattendu et se produit en une fraction de seconde, de sorte que l'utilisateur et/ou les personnes à proximité sont incapables de réagir assez rapidement pour s'éloigner du jet de flamme arrivant dans leur direction. Les jets de flammes font souvent plusieurs victimes et, au Canada, ils ont causé des décès et des blessures très graves.

Ce que vous devez faire

Ne jamais verser de combustible sur une flamme. Certains combustibles brûlent de manière à rendre les flammes difficiles à voir, particulièrement s'il n'en reste plus qu'une faible quantité dans le foyer ou le pot à feu.

S'assurer que la flamme est éteinte à l'aide d'un éteignoir ou d'un outil similaire pour éteindre la flamme.

S'assurer que le pot à feu s'est refroidi complètement avant de le remplir.

Ne pas utiliser de contenants de combustible versable sans pare-flammes. Un pare-flammes est un dispositif qui fait partie intégrante de l'ouverture du contenant. Il permet au liquide de s'écouler et réduit la possibilité qu'une flamme remonte dans le contenant et cause un incident de jet de flamme.

Les contenants de combustible non rechargeables sont une alternative plus sûre aux combustibles versables.

Autres considérations de sécurité pour les pots à feu et les combustibles versables :

Utiliser les pots à feu sur un sol plat ou sur une surface stable et plane, à une distance sécuritaire des personnes et des objets inflammables.

Conserver les combustibles versables bien fermés et à l'écart des flammes et de tout objet pouvant produire des étincelles.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a diffusé un avis à l'intention des intervenants pour les informer que Santé Canada a déterminé que certains contenants de combustible versants à base d'alcool et certains pots à feu dans lesquels on utilise du combustible versable, présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaine en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Par conséquent, Santé Canada demande à ce que les détaillants cessent de vendre ces produits inquiétants.

Santé Canada a collaboré avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et d'autres intervenants à l'élaboration de deux normes de sécurité internationales de l'ASTM afin d'éliminer le risque de jet de flamme. Une norme de sécurité relative aux pots à feu a été publiée en février 2019 (ASTM F3363-19, Spécification standard pour les dispositifs portables avec combustibles liquides/gélifiés non ventilés) (seulement en anglais). Une autre norme de sécurité relative aux dispositifs d'atténuation des flammes (pare-flammes) sur les contenants de carburant jetables est en cours d'élaboration (ASTM WK60590 - Nouvelle spécification standard pour les dispositifs d'atténuation des flammes pour les contenants jetables de combustible liquide inflammable) (seulement en anglais).

Signaler les préoccupations liées à la santé ou à la sécurité

On encourage les consommateurs de consulter régulièrement le site Web du gouvernement du Canada sur les rappels et les avis de sécurité pour y trouver des renseignements sur les produits rappelés et signaler toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité concernant des produits de consommation.

Pour plus de renseignements

Foyers portables, pots à feu et combustibles versables

