OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à appuyer la sécurité publique et à faciliter la circulation des marchandises et des voyageurs. Services partagés Canada (SPC) fournit des services d'infrastructure de TI sécurisés qui soutiennent et permettent la prestation efficace des programmes et des services gouvernementaux.

L'ASFC a récemment connu des pannes de ses systèmes informatiques, ce qui a entraîné des retards pour les voyageurs et le traitement des activités commerciales.

Ces pannes ont commencé à la suite de problèmes techniques imprévus lors de l'entretien régulier des systèmes, le dimanche 28 septembre. Elles n'étaient pas le résultat d'une cyberattaque.

Bien que les pannes initiales aient été résolues en 48 heures, les répercussions sur les bornes électroniques dans les aéroports et sur le traitement commercial à certains points d'entrée se sont poursuivies alors que l'ASFC s'efforçait de résorber les arriérés créés.

Pendant les pannes, l'Agence a travaillé avec les autorités aéroportuaires et les exploitants de ponts et de tunnels pour gérer les retards et effectuer le contrôle et les vérifications. Les voies étaient entièrement dotées d'agents des services frontaliers qui traitaient manuellement les voyageurs, la circulation et les expéditions, le plus rapidement possible, tout en assurant la sécurité.

Les activités régulières ont repris, le nombre de voyageurs et de clients commerciaux est revenu à la normale et les systèmes sont de retour aux normes de service. Nous continuons d'enquêter sur les causes des pannes et nous présenterons un rapport au ministre de la Sécurité publique dans les 30 jours.

L'ASFC travaille en étroite collaboration avec SPC afin de réduire le risque de pannes futures, de minimiser les temps d'arrêt du système et de renforcer nos plans d'urgence en fonction de l'expérience acquise lors de ces récentes pannes.

Nous tenons à remercier tous les voyageurs, camionneurs, partenaires et intervenants pour leur collaboration et leur patience pendant ces pannes et nous nous excusons des inconvénients qu'ils ont pu causer.

Si vous arrivez au Canada en voiture, vous pouvez vérifier les temps d'attente estimés actualisés aux 28 des points d'entrée terrestres les plus fréquentés du Canada.

X: @frontièreCan

Sur Facebook : Frontière Can

Sur Instagram : Frontière Can

Youtube: Frontière Can

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945