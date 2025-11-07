VANCOUVER, BC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les Opérations d'exécution de la loi, du renseignement et des enquêtes en matière d'immigration de la région du Pacifique de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) font partie d'un nouveau groupe de travail sur l'extorsion en Colombie-Britannique, annoncé par la province de la Colombie-Britannique en septembre dernier, et dirigé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ce groupe de travail a été créé pour faire face à la forte augmentation des menaces d'extorsion et de violence contre les entreprises, en particulier celles de la communauté sud-asiatique du Lower Mainland.

Le rôle de l'ASFC au sein de ce groupe de travail est d'aider à l'exécution des mandats de perquisition, de mener des enquêtes en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et d'échanger de l'information avec les partenaires d'application de la loi.

À ce jour, l'ASFC a ouvert des enquêtes en matière d'immigration concernant 78 étrangers qui pourraient être interdits de territoire et a renvoyé du Canada trois personnes liées à ces enquêtes.

Le Groupe de travail sur l'extorsion de la Colombie-Britannique est composé de 40 membres provenant de divers services de police, dont l'ASFC, la GRC de la Colombie-Britannique, le service de police d'Abbotsford, l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique (UMECO-Colombie-Britannique), le service de police de Delta, la police du transport en commun du Grand Vancouver, le service de police de Surrey et l'Unité provinciale de soutien aux opérations de Surrey. Le groupe de travail reçoit l'appui de l'Équipe nationale de coordination et de soutien (ENCS) de la GRC, qui assure la coordination et l'échange d'information sur les cas d'extorsion avec les organismes d'application de la loi des provinces touchées, notamment la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario.

« J'ai pu constater de près à quel point les agents des services frontaliers et les enquêteurs travaillent avec diligence pour assurer la sécurité de nos collectivités et l'intégrité du système d'immigration du Canada. Je les remercie pour leur dévouement et leur vigilance dans la protection de nos frontières, ainsi que pour le rôle actif qu'ils jouent au sein du groupe de travail sur l'extorsion. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC est un élément essentiel du groupe de travail sur l'extorsion de la Colombie-Britannique, qui collabore avec la GRC, l'UCSEF, la police locale et tous les niveaux de gouvernement pour déjouer les réseaux criminels. Avec nos partenaires fédéraux, nous veillons à ce que les forces de l'ordre disposent des outils nécessaires pour retrouver ces criminels et les traduire en justice. Ceux qui commettent des actes d'extorsion violents, qui terrorisent nos collectivités, seront arrêtés, inculpés et, comme nous l'avons vu aujourd'hui, s'ils ne sont pas citoyens canadiens, ils être renvoyés du Canada. Je remercie les agents de l'ASFC pour leur vigilance et leur rôle actif dans la protection des Britanno-Colombiens. »

L'honorable Nina Krieger, ministre de la Sécurité publique et solliciteure générale

« Ces enquêtes et mesures d'application de la loi mettent en évidence le rôle essentiel que jouent nos équipes du renseignement et de l'exécution de la loi dans le démantèlement des groupes criminels transnationaux organisés. Nous nous efforcerons d'expulser rapidement les personnes qui ont abusé de notre système d'immigration et qui compromettent la sécurité de nos communautés. »

Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique

Faits en bref

L'ASFC est chargée d'identifier, d'enquêter et de poursuivre les personnes et les entités qui sont liées au crime organisé, au trafic de personnes, à la fraude en matière d'immigration, au terrorisme et à d'autres infractions à la Loi sur les douanes et à la LIPR.

et à la LIPR. En 2024, l'ASFC a ouvert 184 enquêtes criminelles sur des infractions présumées à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

(LIPR). Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. L'information disponible sur le Plan frontalier est disponible ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca

L'ASFC reçoit des signalements pour des infractions présumées à la législation sur l'immigration provenant de diverses sources, notamment des organisations partenaires et d'autres ministères. Les membres du public sont invités à signaler toutes activités suspectes en matière d'immigration en utilisant la ligne de surveillance frontalière ou en composant le 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des renseignements concernant des activités criminelles est priée de communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

