OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL, ON, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ainsi que le Dr Tom Wong, médecin hygiéniste en chef de la santé publique, ont fourni des mises à jour régulières aux médias.

En l'absence d'une séance d'information en personne cette semaine, Services aux Autochtones Canada (SAC) fait la mise à jour suivante sur la COVID-19.

En ces mois d'été où le temps se fait plus doux dans bien des provinces, l'occasion est belle de passer du temps dans la nature. Les activités extérieures peuvent être bénéfiques pour la santé mentale et physique, pourvu que l'on n'oublie pas de prendre certaines mesures simples pour prévenir la propagation de la COVID-19 lors de ces sorties, notamment en limitant la taille des rassemblements et en maintenant une distance d'au moins deux longueurs de bras entre soi-même et les autres personnes (environ deux mètres ou six pieds).

De plus, au sein des communautés et dans tout le pays, les personnes peuvent aider en prenant les mesures suivantes :

Éviter tous les déplacements non essentiels dans la communauté;

Porter un masque non médical lorsque l'éloignement physique est impossible;

Limiter les contacts avec les personnes qui courent un risque élevé, comme les aînés et les personnes ayant une santé précaire ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

La courbe de la COVID-19 continue de s'aplatir dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, car les dirigeants travaillent sans relâche pour veiller à ce que les membres de leur communauté aient accès aux informations de santé publique les plus récentes, et ils plaident pour le soutien dont leurs communautés ont besoin. Pour rehausser ces efforts, certaines autorités sanitaires régionales et Premières Nations travaillent en vue de la mise en commun d'un plus grand nombre de données sur la COVID-19 aux fins d'analyse et de publication, au besoin, à l'appui de l'autodétermination.

En ce qui concerne les communautés des Premières Nations dans les provinces, en date du 16 juillet, SAC est au courant des données suivantes :

352 cas positifs confirmés de COVID-19

30 hospitalisations

314 cas rétablis

Il y a un total de 17 cas positifs confirmés au Nunavik (Québec) et tous se sont rétablis.

Bien qu'il s'agisse d'une évolution positive, les personnes et les communautés doivent rester vigilantes et prendre des mesures pour se protéger, ainsi que leurs familles et leurs communautés.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les dirigeants et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à chaque étape de la pandémie, pour s'assurer que nous répondons aux besoins continus, comblons les lacunes dans la prévention de la COVID-19 et dans les interventions et aidons les divers secteurs de l'économie afin qu'ils soient en mesure de se remettre de cette pandémie.

SAC appuie les plans d'intervention des communautés en réponse à la COVID-19, en rehaussant la capacité en matière de services de santé, en renforçant l'infrastructure de santé communautaire et les mesures de préventions et de contrôle, et également en répondant aux demandes de matériel médical et de fournitures autres.

La semaine dernière, on a annoncé un investissement de 2 657 560 $ dans le programme d'intervention en santé mentale et de lutte contre les dépendances pendant la pandémie, mis en place par la Nation nishnawbe aski (NNA). Il s'agit d'une initiative communautaire unique et novatrice dirigée par les Premières Nations pour répondre aux besoins de santé particuliers des membres de cette communauté du nord de l'Ontario. Elle permettra de recenser les services de santé mentale et de mieux-être qui sont déjà en place et de combler les lacunes existantes afin que chaque personne puisse avoir accès à des services de santé mentale établis en milieu communautaire et adaptés aux réalités culturelles en cas de besoin.

De plus, nous travaillons directement avec les communautés pour recenser les besoins en matière d'infrastructure sanitaire de pointe, afin d'appuyer la capacité de dépistage, de triage et d'isolement dans l'éventualité d'éclosions de cas de COVID-19, et de répondre aux besoins des professionnels de la santé supplémentaires envoyés dans les communautés en réponse à la COVID-19. Cela comprend le réaménagement des locaux communautaires existants et l'approvisionnement en structures mobiles par l'entremise de fournisseurs aptes à les déployer rapidement dans les communautés qui en ont besoin.

SAC continue de traiter rapidement les demandes d'équipement de protection individuelle (EPI), aussi efficacement que possible, pour s'assurer que les communautés sont prêtes à faire face à la COVID-19 et pour garantir la sécurité des travailleurs de la santé et des autres personnes qui facilitent la prestation des services de santé. En date du 14 juillet, nous avons expédié 1 024 commandes d'EPI, y compris du désinfectant pour les mains, des masques N95, des écrans de protection et des gants.

À ce jour, le gouvernement du Canada a répondu à des centaines de demandes venant des communautés et des organisations autochtones pour soutenir diverses mesures, notamment en prévoyant des espaces supplémentaires pour le dépistage médical et l'auto-isolement, en soutenant les aînés ainsi qu'en engageant des professionnels de la santé supplémentaires pour aider les communautés dans leur lutte contre le virus.

Au moment où la COVID-19 continue de toucher les Canadiens partout au pays, les Premières Nations, les Inuits et les Métis se heurtent également à des obstacles sur les plans sanitaire, social et économique. Le gouvernement du Canada reconnaît que les Autochtones ont des besoins qui leur sont propres, en particulier dans le cas de ceux qui sont séparés de leur famille et de leur communauté. Il est connu qu'un certain nombre de déterminants sociaux de la santé contribuent au risque d'éclosions dans les communautés autochtones. Les Autochtones au Canada affichent des taux supérieurs de surpeuplement dans les logements et un fardeau plus lourd en ce qui a trait aux maladies chroniques, comparativement aux non-Autochtones. Certains Autochtones vivent dans des parties éloignées et isolées du pays. Le manque d'occasions et de ressources s'ajoute aux problèmes de longue date qui découlent de la colonisation. SAC mesure la nécessité d'adopter une perspective sociale, économique et culturelle pour offrir les mesures de soutien qui s'imposent pour garder les gens en sécurité.

Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 90 millions de dollars aux organisations et communautés autochtones offrant des services aux membres des Premières Nations vivant hors réserve et aux Autochtones qui vivent dans un centre urbain pendant la pandémie de COVID-19. Ces fonds appuient les projets communautaires répondant aux besoins essentiels d'Autochtones qui figurent parmi les plus vulnérables pendant cette crise, notamment des projets axés sur la sécurité alimentaire, les services de soutien en santé mentale, l'équipement sanitaire et l'équipement de protection. Cette somme pourrait également servir à combler d'autres besoins, notamment sous la forme de soutien à l'intention des aînés, de services de transport et de matériel éducatif à l'intention des enfants et des jeunes Autochtones.

Le gouvernement du Canada a également mis à disposition des fonds pour répondre aux besoins immédiats du nord en matière de santé, d'économie et de transport. Ces fonds comprennent des transferts aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour soutenir leurs préparatifs et leurs interventions en matière de santé et de services sociaux dans le cadre de leur réponse à la COVID-19, et ils aideront les transporteurs aériens à assurer l'approvisionnement continu en nourriture et autres biens et services essentiels dans les communautés éloignées accessibles uniquement par avion.

Alors que nous envisageons l'avenir avec un optimisme prudent, nous accordons toujours la priorité au soutien des dirigeants autochtones dans les efforts qu'ils déploient pour protéger la santé, la sécurité et la prospérité des communautés. Nous sommes conscients que la réouverture ne signifie pas la même chose pour tout le monde.

La semaine dernière, le groupe de travail sur la santé publique dans les communautés autochtones éloignées et isolées du Comité consultatif spécial a publié un guide sur la réouverture afin d'aider les dirigeants autochtones à prendre des décisions durant cette pandémie. Ce groupe de travail est composé de représentants des organisations nationales et régionales des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des autorités sanitaires ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Aucune communauté ne sera laissée pour compte. Le gouvernement du Canada est prêt à aider les communautés à répondre à leurs besoins en fonction de leurs priorités, et reconnaît que nous ne pouvons le faire qu'en étroite collaboration avec les dirigeants autochtones de tout le pays.

Faits en bref

Environ 1,7 milliard de dollars ont été affectés pour soutenir particulièrement les communautés et organisations autochtones et nordiques :

285,1 millions de dollars pour appuyer l'actuelle intervention en matière de santé publique pour lutter contre la COVID-19 au sein des communautés autochtones;

380 millions de dollars pour un Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur des distinctions, ce qui comprend 90 millions de dollars pour soutenir les Autochtones vivant en milieu urbain;

10 millions de dollars pour les refuges d'urgence destinés à la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon , afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence;

, afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence; 72,6 millions de dollars pour le soutien aux services sociaux et de santé des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ;

, des Territoires du Nord-Ouest et du ; 34,3 millions de dollars pour les entreprises des territoires, par l'intermédiaire du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor;

25 millions de dollars pour la bonification des contributions de Nutrition Nord Canada;

17,3 millions de dollars pour le soutien aux transporteurs aériens du Nord;

15 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux entreprises du Nord, de CanNor;

Jusqu'à 306,8 millions de dollars en prêts sans intérêt pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones;

75,2 millions de dollars en 2020-2021 pour du soutien fondé sur des distinctions aux étudiants inuits, des Premières Nations et de la Nation métisse qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires;

270 millions de dollars pour compléter le Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue, ce qui aidera les personnes et les familles à couvrir leurs frais de subsistance essentiels.

44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges visant à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui sont victimes de violence et qui tentent d'y échapper. En outre, le gouvernement octroiera 40,8 millions de dollars pour couvrir les frais opérationnels de ces nouveaux refuges pendant les cinq premières années et, par la suite, 10,2 millions de dollars par année. À compter de cette année, un million de dollars par année seront également alloués pour soutenir la mobilisation des dirigeants et des fournisseurs de services métis en vue de la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes et les filles métisses, ainsi que pour les personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles.

117 millions de dollars de nouveaux fonds pour aider les entreprises autochtones exploitées par la communauté et un nouveau financement de 16 millions de dollars pour aider le secteur du tourisme autochtone à traverser la pandémie et à assurer sa relance.

