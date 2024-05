OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait le point sur sa capacité à traiter les demandes d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) par voie électronique, après que l'information conservée sur 40 serveurs de l'ASFC a été rendue inaccessible pendant les travaux de maintenance de l'infrastructure effectués par Services partagés Canada (SPC) le 8 février 2024.

Depuis la mise à jour précédente du 21 février 2024, SPC et l'ASFC ont travaillé ensemble et collaboré avec des spécialistes de l'ensemble du gouvernement, ainsi qu'avec des fournisseurs du secteur privé concernés par les systèmes en question, afin de comprendre la problématique et les répercussions, et de travailler à la recherche de solutions.

L'ASFC a retrouvé sa pleine capacité de traitement de 1 000 à 1 200 demandes par semaine et continuera à renforcer sa fonction de traitement des demandes touchées par la situation. Les personnes peuvent continuer à faire de nouvelles demandes d'AIPRP en utilisant le portail en ligne.

Lorsque les informations sont devenues inaccessibles le 8 février 2024, il y avait environ 16 000 demandes non traitées. Avec l'aide du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, nous avons pu récupérer 4 000 demandes en suspens/ouvertes qui sont maintenant en cours de traitement.

Aucune information sur les demandeurs ni aucun document recueilli, pour répondre aux demandes, n'ont été perdus. Cependant, comme toutes les données ou informations ont été récupérées en une seule fois, sans contexte ni cadre, il est impossible de déchiffrer à quelles demandes elles correspondent.

Pour cette raison, les personnes qui ont soumis une requête d'AIPRP entre septembre 2021 et novembre 2023, qui n'ont pas encore reçu de réponse, sont invitées à déposer une nouvelle demande auprès de l'ASFC par courriel à l'adresse [email protected]. Les demandeurs doivent fournir la demande originale qu'ils ont soumise, ou une copie du courriel de confirmation qu'ils ont reçu après leur soumission initiale. L'ASFC renoncera aux frais de dossier de 5 $ et traitera la demande en priorité. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément.

L'ASFC continue de travailler en étroite collaboration avec SPC, le commissaire à l'information et le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les droits d'accès de tous les demandeurs sont respectés.

Les requêtes liées aux demandes d'AIPRP de l'ASFC devraient être adressées aux Relations avec les médias de l'ASFC, tandis que celles relatives à l'infrastructure des technologies de l'information du gouvernement du Canada devraient être envoyées aux Relations avec les médias de SPC.

Relations avec les médias: Services partagés Canada, [email protected], 1-855-215-3656; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945