ROUYN-NORANDA, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Glencore Canada souhaite faire le point sur l'état d'avancement des discussions avec les autorités concernées à l'approche de l'échéance du 31 janvier 2026, précédemment fixée pour confirmer une approche viable pour assurer la pérennité de ses opérations.

L'entreprise confirme avoir eu des échanges continuels avec le Gouvernement du Québec.

À l'heure actuelle, certains éléments déterminants demeurent non résolus. Il est essentiel de dénouer cette impasse incessamment afin de sécuriser la poursuite des opérations et des investissements nécessaires à l'avenir de la Fonderie Horne et de l'Affinerie CCR.

Les projets visant la prochaine génération d'améliorations environnementales représentent des investissements majeurs, estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Glencore Canada réaffirme sa volonté sérieuse d'investir dans ses installations, mais un engagement financier de cette ampleur exige stabilité et prévisibilité.

Cela repose sur la définition d'une voie de passage vers un cadre réglementaire stable et réaliste pour les années à venir, et à tout le moins pour la durée de la prochaine autorisation ministérielle.

Glencore Canada souligne l'appui continu de ses travailleurs et partenaires, et demeure mobilisée pour défendre l'avenir de la Fonderie Horne et de l'Affinerie CCR. La suite de ce dossier dépendra de la capacité des parties à s'entendre rapidement sur des conditions viables, permettant à la fois de donner suite à l'engagement en matière d'amélioration continue de l'entreprise et de soutenir la pérennité des activités.

À propos de Glencore Canada

Glencore Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des ressources naturelles ayant une présence en croissance au pays. Avec environ 11 400 employés et sous-traitants à travers neuf mines et cinq installations de traitement des métaux, nous produisons et recyclons des minéraux critiques, notamment le nickel, le cuivre, le zinc, et le cobalt.

Pour en savoir plus, visitez www.glencore.ca

SOURCE Glencore Canada Corporation

Contact média : Fabrice de Dongo, Directeur des relations médias et externes, (647) 220-6582, [email protected]