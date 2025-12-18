ROUYN-NORANDA, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La Fonderie Horne prend acte de la décision du conseil municipal de Rouyn-Noranda de s'en remettre aux autorités provinciales quant à la demande de modification de son autorisation ministérielle, incluant le délai transitoire de 18 mois pour l'atteinte de la cible de 15 ng/m³ d'arsenic.

Comme l'a rappelé la Ville, cette décision relève du gouvernement du Québec, avec qui les discussions se poursuivent activement. Les décisions structurantes qui doivent en découler d'ici la fin de l'année seront déterminantes pour la viabilité à long terme de la Fonderie Horne et de l'Affinerie CCR.

Respecter nos engagements dans un cadre prévisible

En juillet dernier, Glencore a déposé sa demande de modification, cherchant ainsi à apporter les changements à son autorisation ministérielle en temps opportun. Dès le départ, l'entreprise a souligné au gouvernement l'urgence d'agir pour éviter de se retrouver dans la situation actuelle.

Glencore ne peut s'engager à investir immédiatement 300M$ sans avoir l'assurance que l'ensemble des éléments de sa demande soit satisfait. Si l'extension demandée constitue une composante importante, elle s'inscrit dans une démarche globale visant à établir un cadre réglementaire réaliste, stable et prévisible à long terme -- une condition essentielle à la réalisation de la prochaine génération d'améliorations environnementales.

Voici les éléments clés nécessaires à l'avenir de la Fonderie:

L'ajustement de l'autorisation ministérielle actuelle conformément à la demande de modification du 22 juillet 2025, notamment afin de permettre la mise en œuvre complète du plan de réduction des émissions selon un échéancier réaliste; et

La confirmation d'un cadre réglementaire stable pour les années à venir, et à tout le moins pour la durée de la prochaine autorisation, maintenant une cible de 15 ng/m³ pour l'arsenic, ou un mécanisme permettant de réduire le risque lié aux investissements requis.

« Notre volonté d'investir et d'améliorer les installations de la Fonderie Horne est réelle et sérieuse. Cependant, elle repose sur une condition incontournable : la mise en place d'un cadre réglementaire réaliste, stable et prévisible à long terme, à la hauteur des investissements requis et des risques associés », souligne Vincent Plante, directeur général exécutif, Filière cuivre Amérique du Nord chez Glencore.

M. Plante ajoute : « Je tiens également à souligner l'engagement et la solidarité remarquables dont ont fait preuve nos travailleurs et nos partenaires au cours des dernières semaines. Leur appui témoigne de l'importance de la Fonderie pour notre communauté et renforce notre détermination à assurer sa pérennité. »

Une filière stratégique à protéger pour le Québec et le Canada

La Fonderie Horne et l'Affinerie CCR forment la seule filière complète de transformation et de raffinage du cuivre au pays, produisant un métal au cœur de la transition énergétique, allant du câblage électrique aux infrastructures d'énergie renouvelable et aux véhicules électriques. Elles soutiennent plus de 3 200 emplois directs et indirects au Québec, génèrent près de 850 M$ en valeur ajoutée et recyclent chaque année des milliers de tonnes de matériaux.

La Fonderie Horne est convaincue que ses opérations sont sécuritaires pour la population. Elles l'étaient il y a 20 ans, alors que les concentrations d'arsenic dans l'air étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Elles le sont présentement et le seraient évidemment avec une cible de 15 ng/m³ à la station d'échantillonnage légale, qui permettrait, selon les modélisations actuelles, d'atteindre moins de 7 ng/m³ sur 98 % de la superficie de la zone urbaine.

La Fonderie Horne croit en son avenir à Rouyn-Noranda et à Montréal-Est, et entend poursuivre le dialogue avec le gouvernement du Québec afin de soutenir les travailleurs, leurs familles et l'ensemble de la communauté.

À propos de Glencore Canada

Glencore est une entreprise de premier plan dans le domaine des ressources naturelles ainsi qu'une présence en croissance au Canada. Avec environ 11 400 employés et sous-traitants à travers neuf mines et cinq installations de traitement des métaux, nous produisons et recyclons des minéraux critiques, notamment le nickel, le cuivre, le zinc, le cobalt et le charbon sidérurgique qui favorise la transition vers une économie sobre en carbone.

