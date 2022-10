OTTAWA, ON , le 7 oct. 2022 /CNW/ - Nous partageons les préoccupations des parents et des soignants quant à l'impossibilité de trouver de produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour nourrissons et enfants, et nous comprenons les inquiétudes qui s'y rattachent. Depuis le début de la pénurie, nous travaillons à mettre en place des mesures pour nous assurer que les parents et les soignants ont ce qu'il leur faut pour prendre soin des enfants.

Au cours de l'été, la demande pour ces produits a été sans précédent, et l'offre n'a pas suivi. Nous travaillons de pair avec les fabricants et les fournisseurs pour continuer d'augmenter l'offre afin de répondre à la demande des consommateurs et de nous assurer que les parents et les soignants ont accès à ces produits importants.

Au cours des derniers mois, Santé Canada est en relation directe avec les fabricants de produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour nourrissons et enfants, les provinces et les territoires, les hôpitaux pour enfants, l'Association des pharmaciens du Canada, la Société canadienne de pédiatrie et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada afin d'évaluer les besoins et les moyens d'accroître l'approvisionnement ainsi que de trouver et de mettre en place des mesures pour atténuer la pénurie.

Le ministre Duclos a parlé directement avec certains fabricants, y compris Johnson & Johnson, Haleon et PharmaScience, pour réaffirmer l'urgence d'une collaboration visant à trouver des solutions immédiates à cette pénurie pour que les parents et les soignants aient accès aux médicaments dont ils ont besoin pour s'occuper de leurs enfants.

Au fur et à mesure que les fabricants augmentent leur production, et certains ont atteint des niveaux sans précédent, d'autres stocks sont devenus disponibles. De plus, les entreprises qui approvisionnent le Canada ont accès à des filières pour l'importation de produits étrangers, et nous faisons appel à d'autres fournisseurs. L'offre augmente, mais nous nous attendons encore à des ruptures de stock intermittentes de ces produits dans les points de vente au détail. Nous nous efforçons d'acheminer ces médicaments à tous ceux qui en ont besoin, et nous travaillons tout particulièrement à reconstituer les stocks des hôpitaux pour enfants.

Santé Canada a diffusé un avis public offrant aux parents et aux soignants des conseils et des renseignements importants sur l'innocuité. Vous pouvez également parler des besoins de votre nourrisson ou de votre enfant à un professionnel de la santé ou à un pharmacien, car ceux-ci peuvent vous aider à déterminer les produits efficaces et nécessaires, ainsi que les produits de rechange sûrs.

Puisque la santé des nourrissons et des enfants est notre priorité absolue, nous explorons toutes les options pour pallier cette pénurie. Santé Canada fournira régulièrement des mises à jour sur l'approvisionnement des produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour enfants au Canada.

