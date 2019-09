Mise à jour - Santé Canada saisit plusieurs produits de santé non autorisés chez trois détaillants en Ontario et un au Québec parce qu'ils pourraient présenter de graves risques pour la santé

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Black Mamba Premium 18000 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette Big Bear Food Mart 2, boul. Castlewood Dundas (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther #1 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette Big Bear Food Mart 2, boul. Castlewood Dundas (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 (grand emballage) Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette Big Bear Food Mart 2, boul. Castlewood Dundas (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 (petit emballage) Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette Big Bear Food Mart 2, boul. Castlewood Dundas (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 25000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de yohimbe Big Bear Food Mart 2, boul. Castlewood Dundas (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Stiff Rock Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Big Bear Food Mart 2, boul. Castlewood Dundas (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Boss Number #Six Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Bull Thunder 1600 mG Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de yohombine Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail FX 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de yohombine Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 150K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 8 Platinum 80000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 75000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino Super Long Lasting 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail XOXO Hard Rock Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Alien 2 Power Platinum 11000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil Convenience Plus Video 385, chemin Dawes East York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Lollipop Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil , de tadalafil et de yohimbine Convenience Plus Video 385, chemin Dawes East York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 12 Titanium 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Convenience Plus Video 385, chemin Dawes East York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Animal Test Supplément à l'entraînement La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette Shop Santé 1215, chemin du Tremblay, local 145 Longueuil (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Insane Labz I AM GOD Supplément à l'entraînement La présence de rauwolfia est indiquée sur l'étiquette Shop Santé 1215, chemin du Tremblay, local 145 Longueuil (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Images

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709