Mise à jour - Santé Canada saisit de multiples produits pour améliorer l'entrainement physique non homologués de Lethbridge Supplements & Vitamins en Alberta, parce qu'ils présentent de graves risques pour la santé

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise MYO-CARD

Amélioration de l'entrainement physique Présence de cardarine GW-501516 indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-HER Amélioration de l'entrainement physique Présence d'ostarine MK-2866 indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-HGH Amélioration de l'entrainement physique Présence de MK-677 indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-LGD

Amélioration de l'entrainement physique Présence de ligandrol LGD-4033 indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-S4 Amélioration de l'entrainement physique Présence d'andarin indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-STA Amélioration de l'entrainement physique Présence d'ostarine MK-2866 indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-RAD Amélioration de l'entrainement physique Présence de RAD 140 testolone indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-TKO Total Knock-Out Amélioration de l'entrainement physique Présence d'ostarine MK-2866 indiquée sur l'étiquette . Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail MYO-YK Amélioration de l'entrainement physique Présence de YK-11 myostine indiquée sur l'étiquette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail Psychotic Amélioration de l'entrainement physique Présence d'extrait de rauwolfia vomitoria (std. Min 90% alpha yohimbine) indiquée sur l'étiquiette. Lethbridge Supplements & Vitamins 1406 3e avenue Sud Lethbridge, AB Produit saisi au point de vente au détail

