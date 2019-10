Mise à jour - Santé Canada saisit de multiples produits non homologués d'un Big Bee Foodmart à Hamilton (Ontario) et du Pro Gym Serge Moreau inc. à Montréal (Québec) parce qu'ils présentent de graves risques pour la santé

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et

usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil . Big Bee Foodmart 800, rue Barton Est Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Capsules Vita-X Revitalizing Extra Strength (paquet de groupage) Amélioration de la performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil . Big Bee Foodmart 800, rue Barton Est Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Capsules Vita-X Revitalizing Extra Strength (plaquette alvéolaire) Amélioration de la performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil . Big Bee Foodmart 800, rue Barton Est Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Cardarin GW Supplément d'entraînement Présence de cardarine indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail CIA 25 Supplément d'entraînement Présence de tadalafil indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail DEC 200 Supplément d'entraînement Présence de décanoate de nandrolone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail DROSTANOLONE PROPIONATE Supplément d'entraînement Présence de propionate de drostanolone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail EQ 200 Supplément d'entraînement Présence d' undécylénate de boldénone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail LGD-4033 Supplément d'entraînement Présence de ligandrol ( LGD-4033 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail MK 677 (Pharma Core) Supplément d'entraînement Présence d' ibutamorène ( MK-677 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail MK 677 (Sarmsfit) Supplément d'entraînement Présence d' ibutamorène ( MK-677 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail NAVAR 10 Supplément d'entraînement Présence d' oxandrolone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Norvotrop Supplément d'entraînement Présence de somatropine indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Ostarine Supplément d'entraînement Présence d' ostarine ( MK 2866 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail PRO-STARINE 12.5 Supplément d'entraînement Présence d' ostarine ( MK 2866 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail RAD-140 Supplément d'entraînement Présence de testolone ( RAD-140 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail SUSTANON (Steel Corp) Supplément d'entraînement Présence de propionate de testostérone , de phénylpropionate de testostérone , d' isocaproate de testostérone et de décanoate de testostérone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail TEST 400 Supplément d'entraînement Présence d' énanthate de testostérone et de décanoate de testostérone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail TEST-E 250 Supplément d'entraînement Présence d' énanthate de testostérone indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Thyrolan - Metabolic Optimizer Perte de poids Présence de yohimbine , de caféine et de synéphrine indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail YK-11 Supplément d'entraînement Présence de myostine

( YK-11 ) indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine HCl (Clean Lab) Perte de poids, supplément d'entraînement et amélioration de la performance sexuelle Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine (Eon Nutraceuticals) Supplément d'entraînement Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Pro Gym Serge Moreau inc. 4500, rue Hochelaga, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

