Mise à jour - Santé Canada a saisi « Plasmajet », un supplément d'entraînement non homologué, et « Go Lean Detox », un produit amaigrissant non homologué, chez des détaillants de l'Ontario et du Québec en raison de graves risques pour la santé

Santé Canada tient une liste des produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement ceux qu'ils pourraient avoir achetés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Plasmajet (Nitric Oxide Maximizer) Supplément d'entraînement La présence de rauwolfia est indiquée sur l'étiquette Planète Nutrition 670, rue Bouvier, porte 145 Québec (Qc) Produit saisi au point de vente au détail Go Lean Detox Perte de poids L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (en anglais seulement) par Medsafe, en Nouvelle‑Zélande, a révélé la présence de sibutramine et de phénolphtaléine Phoenix Nails 47, rue Main Ouest Grimsby (Ontario) Sunrise Nails 7700, rue Hurontario Brampton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

