Mise à jour - Santé Canada a saisi divers suppléments d'entraînement, produits amaigrissants et produits pour améliorer la performance sexuelle non homologués d'un entrepôt et de magasins de détail Atomik Nutrition au Québec

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Ligandrol Supplément d'entraînement Présence de ligandrol (LDG-4033) indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 1001, boul. de Montarville, Boucherville (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Testolone Supplément d'entraînement Présence de testolone (RAD-140) indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 1001, boul. de Montarville, Boucherville (Québec) Produit saisi au point de vente au détail YK-11 Supplément d'entraînement Présence de myostine (YK-11) indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 1001, boul. de Montarville, Boucherville (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine HCl (Nutrakey) Amélioration de la performance sexuelle Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 1001, boul. de Montarville, Boucherville (Québec) Produit saisi au point de vente au détail 5150 Supplément d'entraînement Présence de rauwolfia, de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 1001, boul. de Montarville, Boucherville (Québec) et 730, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine + Rauwolscine (Allmax) Amélioration de la performance sexuelle Perte de poids Présence de yohimbine et de rauwolscine (aussi appelée alpha-yohimbine) indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail C4 Extreme Energy Supplément d'entraînement Présence de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail MYO-CARD Supplément d'entraînement Présence de cardarine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail MYO-HGH Supplément d'entraînement Présence de MK-677 indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail MYO-STA Supplément d'entraînement Présence d'ostarine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail MYO-TKO Supplément d'entraînement Présence de DMAA (1,3 diméthylamylamine) et d'ostarine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail LIPO 6 Black Hers Perte de poids Présence de yohimbine, de rauwolscine (aussi appelée

alpha-yohimbine), de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine HCl (MAN) Supplément d'entraînement Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine HCl (Primaforce) Amélioration de la performance sexuelle Perte de poids Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Redline Xtreme Supplément d'entraînement Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Inhibidex Supplément d'entraînement Présence d'arimistane (androsta-3,5-diène-7,17-dione) indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Obliterate Supplément d'entraînement Présence d'ostarine, d'andarine et de cardarine indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail YK11 (Revolt Pharma) Supplément d'entraînement Présence de myostine (YK-11) indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Sidewalk Kraka Supplément d'entraînement Présence de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Stimul 8 Supplément d'entraînement Présence de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Atomik Nutrition 8025, boul. Taschereau, Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail ANAVAR 10 Supplément d'entraînement Présence d'oxandrolone indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt C4 Original Supplément d'entraînement Présence de lévodopa (L-dopa) indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt DHEA 100 Supplément d'entraînement Présence de déhydroépiandrostérone (DHEA ou DHA) indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt Xtreme Shock Elite Supplément d'entraînement Présence de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt LIPO 6 Black Perte de poids Présence de yohimbine, de rauwolscine (aussi appelée

alpha-yohimbine), de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt LIPO 6 Black Hers Perte de poids Présence de yohimbine, de rauwolscine (aussi appelée

alpha-yohimbine), de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt Nolvadex 20 Supplément d'entraînement Présence de tamoxifène indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt StackUp Supplément d'entraînement Présence de DMAA (1,3 diméthylamylamine), de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt Storm Supplément d'entraînement Présence de yohimbine, de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt Thyrolan - Metabolic Optimizer Perte de poids Présence de yohimbine, de synéphrine et de caféine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt Yohimbine HCl (Clean Lab) Amélioration de la performance sexuelle Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt Yohimbine HCl (Nutrakey) Amélioration de la performance sexuelle Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Energetik inc./Genetik Nutrition 3069, rue Sherbrooke, Magog (Québec) Produit saisi à l'entrepôt

