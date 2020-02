Mise à jour - Saisie de produits non autorisés visant à améliorer la performance sexuelle chez deux détaillants de l'Ontario, car ils présenteraient de graves risques à la santé

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et

usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Alien Power

Platinum 1100 Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de tadalafil . Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Kangaroo Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil . Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Master Zone 1500 Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil . Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail ResERECTION (Blister) Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil . Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Rhino Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) révèlent la présence d' aminotadalafil . Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Super Panther 7K Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Triple Green Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail VIP GO Rhino Gold

69K Améliorer la

performance sexuelle Présence d'extrait d' écorce de yohimbe indiquée

sur l'étiquette Forbidden Pleasures 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail 2000 Ginseng Red Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil . Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail 3800 Hard Rock Améliorer la performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail 7K Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Lollipop Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil , de tadalafil et de yohimbine . Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Magnum XXL 25K Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable effectuées parla Therapeutic Goods

Administration de l'Australie révèlent la présence de tadalafil . Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Master Zone 1500 Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil . Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Premium Pro

Power 3500 Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Premium X Pulse

2000 Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Rhino 7 Platinum

5000 Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil et de yohimbine . Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Stiff Rox Améliorer la

performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage

semblable (saisi précédemment) révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil . Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Thunder Bull Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au

détail Triple Green Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail Vigar X Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au détail White Panther Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au

détail XXL Ant 3000 Améliorer la

performance sexuelle Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Hasty Market 670, boul. Rexdale,

locaux 1 et 2, Toronto (Ontario) Produit saisi au

point de vente au détail

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]