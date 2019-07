Mise à jour - Saisie de plusieurs produits non homologués servant à améliorer la performance sexuelle dans un magasin Big Bee Convenience de Hamilton, en Ontario, en raison de risques graves pour la santé

Santé Canada tient une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement les produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Black Dragon Extreme 15K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther 200K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Hard Rock 3800 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Libigrow XXXtreme 200K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Man Power Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de tadalafil Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Premium Pro Power 3500 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette. L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de sildénafil. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil, de desméthyl carbodénafil et de dithiodesméthyl carbodénafil. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20,000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de tadalafil. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Super Panther 7k Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est indiquée sur l'étiquette. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail VITA-X Revitalizing Capsules Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire précédemment saisi chez d'autres détaillants a révélé la présence de sildénafil. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

