Mise à jour - Saisie dans cinq commerces de Scarborough (Ontario) de multiples produits pour améliorer la performance sexuelle pouvant présenter de graves risques pour la santé

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Nous encourageons les Canadiens à revenir régulièrement consulter cette liste pour voir les mises à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Rhino 25 Platinum 25000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Daisy Mart 2300, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Ultra Hurricane X 2000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil et de yohimbine. Family Supermarket 2304, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail 5K Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Fire Ant Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Front End Lifter Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Jack it Up Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Libipro Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Plz Her Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rinoceronte Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de tadalafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Super Load Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Homerama Adult Video 2524, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil et de tadalafil. Lucky Star Convenience 1060, chemin Kennedy, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 25000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable saisi d'un autre détaillant révèlent la présence de sildénafil. Lucky Star Convenience 1060, chemin Kennedy, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Ant Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil et de diclofénac. Sujaaan Convenience 2404, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20,000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de tadalafil. Sujaaan Convenience 2404, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 22,000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de tadalafil. Sujaaan Convenience 2404, avenue Eglinton Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709