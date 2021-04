OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.





Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Aerochem Liquid Hand Cleaner, 70 % d'alcool Vente non autorisée au Canada; présence d'un ingrédient inacceptable, l'acétate d'éthyle Walter Surface Technologies Inc. Non homologué (aucun NPN ou DIN sur l'étiquette) 200342480 200342485 200342486 200342487 200342488 200342489 200342491 200342492 200342497 200442587 Ne figure pas sur l'étiquette Gigi's Goodbye Germs Hand Sanitizer Vente non autorisée au Canada; surveillance de la qualité du produit insuffisante Simply At Home Inc. 80101167 BB/MA 02/JN/2025 BB/MA 03/JN/2025 Juin 2025 JP Wiser's Distillery Présence d'un ingrédient inacceptable, l'acétate d'éthyle Hiram Walker & Sons Limited 80098173 200324-133735 Ne figure pas sur l'étiquette Premium Hand Gel Sanitizer Présence d'un ingrédient inacceptable, l'acétate d'éthyle Ambassador Oil and Gas (le titulaire actuel de la licence de mise en marché est Sunbee Environmental Solutions) 80098388 0420-01 0420-02 0420-03 Avril 2021 Premium Hand Sanitizer Présence d'un ingrédient inacceptable, l'acétate d'éthyle Ambassador Oil and Gas (le titulaire actuel de la licence de mise en marché est is Sunbee Environmental Solutions) 80098358 0420-04 0420-05 Avril 2021 Safe-Guard Product Canada Hand Sanitizer Vente non autorisée au Canada; présence d'un ingrédient inacceptable, le méthanol St. Joseph Communications Non homologué (aucun NPN ou DIN sur l'étiquette) 2020/05/11 Mai 2023

