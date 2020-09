OTTAWA, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lots Date de péremption Date d'ajout Bath Springs Les énoncés de risques ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. South Ridge Packing Co. Ltd. 80099105 20200418 20200421 20200422 20200423 20200424 20200427 20200428 20200429 20200430 Avril 2022 September 14, 2020 20200501 20200504 20200505 20200507 20200513 20200514 Mai 2022 20200602 20200608 June 2022 Blindman Brewing Hand Sanitizer Les énoncés de risques ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Blindman Brewing Inc. 80098092 S-20200426 S-20200427 S-20200427-2 S-20200428 Septembre 2020 September 14, 2020 S-20200501-1 S-20200501-2 S-20200504 S-20200515 S-20200530 Octobre 2020 S-20200606 Novembre 2020 S-20200812 Janvier 2021 Clean Freak Les énoncés de risques ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Tri Natural Mfg. 80099541 HS2006 HS2007 HS2012 HS2013 Mai 2021 September 14, 2020 HS2014 HS2015 Juin 2021 HS2016 HS2017 HS2018 Juillet 2021 Farmessentials Hand Sanitizer Les énoncés de risques ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Tri Natural Mfg. 80099541 HS2008 HS2009 Mai 2021 September 14, 2020 HS2010 Juin 2021 Noteworthy Handrub Les énoncés de risques ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. The Dubh Glas Distillery Inc. 80098926 20200417 20200529 La date de péremption ne figure pas sur l'étiquette September 14, 2020 Weltel Hand Sanitizer Les énoncés de risques ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Tri Natural Mfg. 80099541 HS2005 Mai 2021 September 14, 2020

















Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc @canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]