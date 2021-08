OTTAWA, ON, le 24 août 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Désinfectant pour les mains Avalon Laboratories - Ethanol Hand Sanitizer 80%; Securol Contient des impuretés non divulguées; acétaldéhyde à des niveaux élevés Avalon Laboratories 80101239 E062220C E062320B E070920A E071420C E071720A E072320A E072420C E080420A E081020A E121620A Juin 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Juillet 2022 Juillet 2022 Juillet 2022 Juillet 2022 Août 2022 Août 2022 Decem 2022 Hand San 510D Contient des impuretés non divulguées; acétaldéhyde à des niveaux élevés; étiquettage inadéquat (manque de renseignements pour populations vulnérables; aucun renseignement en français) benzène à des niveaux élevés DuBois Chemicals Canada, Inc 80098648 Tous les lots Tous les lots

