OTTAWA, ON, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de

péremption Désinfectant pour les mains Emabassy Ingredients Contient des impuretés non divulguées et de l'acétaldéhyde à des niveaux élevés; étiquetage inadéquat (omission de renseignements en français pour les populations vulnérables) Embassy Ingredients 80097955 Tous les lots Toutes les dates de péremption Hand San Gel La fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. DuBois Chemicals Canada, Inc. 80105403 20190SV396

20223SV967 Juillet 2022 Septembre 2022 Prevent+ Le produit pourrait faire l'objet d'une contamination bactérienne par Burkholderia stabilis. Eco-Med Pharmaceutical Inc. 80097875 Tous les lots Toutes les dates de péremption Prevent+ Foam Sanitizer Le produit pourrait faire l'objet d'une contamination bactérienne par Burkholderia stabilis. Eco-Med Pharmaceutical Inc. 80102490 Tous les lots Toutes les dates de péremption Prevent+ Rubbing Alcohol; Rubbing Alcohol 70% Le produit pourrait faire l'objet d'une contamination bactérienne par Burkholderia stabilis. Eco-Med Pharmaceutical Inc. 80103917 Tous les lots Toutes les dates de péremption

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public. 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]