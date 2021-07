OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Absolute Hand Sanitizer; Gely Présence d'une impureté non divulguée à des niveaux élevés, le benzène; étiquetage inadéquat (dont l'absence de renseignements pour les populations vulnérables) Canada Direct Imports 80099745 20200601 Juin 2022 Avalon Laboratories - Ethanol Hand Sanitizer 80 %; Securol Hand Sanitizer Contient des impuretés non divulguées à des niveaux élevés, l'acétaldéhyde Avalon Laboratories 80101239 E062220B Juin 2022 Hand Sanitizer Contient des impuretés non divulguées à des niveaux élevés, l'acétaldéhyde; étiquetage inadéquat (dont l'absence de déclarations de risques et de renseignements pour les populations vulnérables) Latitude 55 Distilling Co. 80099859 Tous les lots Toutes les dates de péremption iMed Hand Sanitizer; Yinba Contient des impuretés non divulguées à des niveaux élevés, le benzène ; étiquetage inadéquat (dont l'absence de déclarations de risques en français) MTI-Mobiltech International Inc. 80098244 YB5019 - MFG-21032020 Mars 2022 Wayward Distillery WHO Formula Hand Rub Contient des impuretés non divulguées à des niveaux élevés, l'acétaldéhyde; étiquetage inadéquat (dont l'absence de déclarations de risques en français et de renseignements pour les populations vulnérables) Wayward Distillery 80098231 No 45 Octobre 2022

