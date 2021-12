OTTAWA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Pharmascience Inc. procède au rappel de 18 lots de médicaments en vente libre contenant de la ranitidine (comprimés de 75 mg et de 150 mg) après que des analyses ont révélé de la NDMA, une impureté de nitrosamine, à une concentration proche de la concentration acceptable et supérieure à celle-ci. Les produits sont vendus sous diverses marques privées. Veuillez consulter le tableau « Produits visés » pour obtenir de plus amples renseignements sur les lots touchés par ce rappel.

Santé Canada tient une liste des médicaments contenant de la ranitidine touchés par ce problème. Veuillez consulter l'avis complet pour obtenir de plus amples renseignements, notamment ce que les consommateurs doivent faire.

Produits visés

Nom du produit/ingrédient pharmaceutique actif (IPA) DIN Concentration Lot Réducteur d'acide BIOMEDIC (30 comprimés) 02247551 75 mg 632952I Réducteur d'acide Life Brand (30 comprimés) 02247551 75 mg 632952K Réducteur d'acide OPTION+ (10 comprimés) 02247551 75 mg 632952B Réducteur d'acide OPTION+ (40 comprimés) 02247551 75 mg 633694B Réducteur d'acide Personnelle (10 comprimés) 02247551 75 mg 632952D Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance ATOMA (24 comprimés) 02293471 150 mg 627765H Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance BIOMEDIC (24 comprimés) 02293471 150 mg 627765I Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance BIOMEDIC (24 comprimés) 02293471 150 mg 628471C Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance Compliments (24 comprimés) 02293471 150 mg 628471D Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance CO-OP Care+ (24 comprimés) 02293471 150 mg 627765D Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance Health One (32 comprimés) 02293471 150 mg 628471A Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance London Drugs (24 comprimés) 02293471 150 mg 627765E Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance Option+ (8 comprimés) 02293471 150 mg 627765B Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance Option+ (24 comprimés) 02293471 150 mg 627765G Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance PHARMASAVE (8 comprimés) 02293471 150 mg 627765C Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance PHARMASAVE (24 comprimés) 02293471 150 mg 628471B Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance Rexall (8 comprimés) 02293471 150 mg 627765A Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance Rexall (24 comprimés) 02293471 150 mg 627765F

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]