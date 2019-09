Mise à jour - Mise en garde de Santé Canada concernant un risque possible de maladie pulmonaire lié aux produits de vapotage

OTTAWA, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Santé Canada met en garde les Canadiens qui utilisent des produits de vapotage de surveiller l'apparition chez eux de symptômes de maladie pulmonaire (p. ex. toux, essoufflement, douleur thoracique) et de consulter un médecin sans tarder s'ils ont des préoccupations relatives à leur santé.

À la suite des récents cas de maladies pulmonaires graves et d'un certain nombre de décès apparemment liés à l'utilisation de produits de vapotage aux États-Unis, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada ont présenté à l'échelle nationale des conseils aux provinces et aux territoires sur la façon de dépister les cas possibles de maladies pulmonaires graves liées à l'utilisation de produits de vapotage ou de cigarettes électroniques au Canada. L'Agence de la santé publique du Canada a alerté les responsables provinciaux et territoriaux de la santé publique et leur a demandé de signaler les cas probables et confirmés sur leur territoire.

Le Québec a signalé à l'Agence de la santé publique du Canada un cas confirmé de maladie pulmonaire grave liée aux produits de vapotage. C'est le premier cas confirmé au Canada. Cela fait suite au rapport du Middlesex-London Health Unit de l'Ontario sur un autre cas possible. Pour l'instant, l'incident de Middlesex-London n'est pas considéré comme confirmé, car il fait toujours l'objet d'une enquête et n'a pas été officiellement signalé à l'Agence de la santé publique du Canada par la province de l'Ontario.

Les autorités sanitaires provinciales et territoriales doivent enquêter sur les cas possibles. Les cas confirmés ou probables seront déterminés en fonction de la définition pratique nationale, qui a été adaptée au contexte canadien à partir des critères établis par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (US CDC).

Le 30 août, la Food and Drug Administration (US FDA) et les US CDC ont publié une déclaration sur l'enquête en cours visant à déterminer la cause de ces maladies. Les US CDC continuent de présenter des mises à jour fréquentes sur les enquêtes portant sur ces maladies. La source de toutes ces maladies aux États-Unis demeure incertaine. Toutefois, les CDC des États-Unis signalent que la cause probable est l'exposition aux produits chimiques. De nombreux patients ont déclaré avoir consommé du tétrahydrocannabinol (THC) ou des produits contenant de la nicotine. Toutefois, pour l'instant, aucun produit, substance ou additif n'a été désigné comme étant la cause de ces maladies.

Le gouvernement du Canada continue de surveiller toutes les sources de données disponibles et les systèmes de surveillance des signaux au Canada afin de prendre les mesures qui s'imposent. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et le Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada ont mis sur pied un groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les maladies pulmonaires graves liées au vapotage afin d'élaborer une approche uniforme pour dépister et signaler les cas. Le Groupe de travail veille à l'élaboration de documents techniques, comme une définition de cas canadien, des outils de collecte de données, et des processus d'échange d'information. De plus, Santé Canada a obtenu des échantillons de produits de vapotage à des fins d'analyse.

Il est important que les Canadiens, surtout les jeunes, sachent que le vapotage comporte des risques et que les effets potentiels à long terme du vapotage demeurent inconnus. Les personnes qui ne fument pas, les personnes enceintes et les jeunes ne devraient pas vapoter.

Bien qu'aucun lien évident n'ait été établi entre un type précis ou une marque précise de produits de vapotage et les cas de maladies pulmonaires graves, le gouvernement du Canada demeure très préoccupé par la hausse du vapotage signalée chez les jeunes au Canada. Santé Canada a pris un certain nombre de mesures au cours des derniers mois pour contrer la croissance du vapotage au Canada, et surtout, les risques qu'il pose pour les jeunes, notamment en faisant des consultations sur les mesures réglementaires axées sur la publicité destinée aux jeunes, l'emballage et les saveurs des produits, ainsi que la surveillance de leur conformité aux normes et l'application de la loi, et la sensibilisation du public et l'éducation des jeunes.

Nous rappelons aux Canadiens que l'achat de produits de vapotage sur le marché noir peut comporter des risques additionnels, car ces produits présentent des risques pour la santé et la sécurité vu qu'ils ne sont pas réglementés et qu'ils peuvent être dangereux.

Nous rappelons aux professionnels de la santé qui s'informent des antécédents médicaux de patients de toujours leur demander s'ils consomment des substances de source réglementée ou non. Lorsqu'un patient présente des symptômes respiratoires, surtout si leur cause n'est pas évidente, les professionnels de la santé devraient lui demander s'il utilise des produits de vapotage, y compris des cigarettes électroniques, des dispositifs de vapotage, des liquides, des capsules ou des cartouches.

Qu'est-ce que le vapotage?

Le vapotage consiste à inhaler puis à exhaler un aérosol généré par un produit de vapotage tel qu'une cigarette électronique. Le vapotage ne requiert pas de flamme, comme le fait la cigarette. Le dispositif chauffe un liquide jusqu'à ce qu'il se vaporise et qu'il devienne un aérosol. Cette vapeur peut contenir des substances comme de la nicotine et des arômes.

Les dispositifs de vapotage sont généralement alimentés par piles. Ils peuvent comporter des pièces amovibles. Les produits de vapotage peuvent prendre de multiples formes, notamment :

mods

vapes

sub-ohms

stylos de vapotage

e-hookahs

appareils à réservoir

cigarettes électroniques

inhalateurs électroniques de nicotine

Ces produits peuvent porter différents noms de marque. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos du vapotage sur le site Web de Santé Canada.

Vapotage de cannabis

Le cannabis peut être consommé de diverses manières, notamment par vaporisation et par vapotage (inhalation de vapeurs produites par un vaporisateur ou un dispositif de vapotage à partir de cannabis séché ou liquide). Puisque la qualité du cannabis illégal, y compris des produits de vapotage vendus sur le marché noir, n'est pas réglementée, ces produits pourraient être contaminés.

Ce que vous devriez faire

Si les risques pour la santé du vapotage vous préoccupent, songez à ne pas utiliser de produits de vapotage.

Si vous utilisez des produits de vapotage, ou que vous en avez utilisé dans le passé, surveillez l'apparition de symptômes de maladie pulmonaire (p. ex. toux, essoufflement, douleur thoracique) et consultez un médecin sans tarder si vous avez des préoccupations relatives à votre santé. Assurez-vous d'indiquer à votre professionnel de la santé que vous vapotez actuellement ou que vous avez déjà vapoté et précisez ce que vous vapotiez.

Si vous utilisez des produits de vapotage, évitez les produits de sources illégales ou non réglementées. Il n'y a aucun contrôle ni supervision de l'innocuité et de la qualité des produits vendus sur le marché noir.

Ne modifiez pas les produits de vapotage et n'y ajoutez pas de substances non prévues par le fabricant.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de vapotage ou toute plainte concernant un de ces produits.

Restez branché afin de recevoir les plus récents avis et rappels de produit de Santé Canada .

Renseignements: Renseignements aux médias : (613) 957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements auprès du public : 1-866 225-0709