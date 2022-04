OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Pfizer Canada ULC procède au rappel de tous les lots de comprimés Accupril (chlorhydrate de quinapril) en concentrations de 10 mg, de 20 mg et de 40 mg en raison de la présence d'une impureté de nitrosamine (N-nitroso-quinapril) supérieure à la valeur acceptable.

L'exposition de longue durée au N-nitroso-quinapril à une concentration supérieure à ce qui est considéré comme acceptable peut augmenter le risque de cancer. Cette impureté ne devrait pas être nocive lorsqu'elle est ingérée à une concentration égale ou inférieure à la valeur acceptable. Une personne qui prendrait un médicament contenant cette impureté à un niveau égal ou inférieur au niveau acceptable tous les jours pendant 70 ans ne verrait pas le risque de cancer augmenter.

Santé Canada maintient à jour une liste des médicaments contenant du quinapril à une concentration supérieure à ce qui est considéré comme acceptable. Pour en savoir plus, y compris sur les risques et ce que les patients devraient faire, veuillez consulter l'avis intégral.

Produits visés

Produit NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Accupril 10 mg 01947672 DY3042 2023-03-31 Accupril 10 mg 01947672 CK5285 2022-05-31 Accupril 20 mg 01947680 DT9592 2023-03-31 Accupril 20 mg 01947680 CK6258 2022-05-31 Accupril 20 mg 01947680 CK6259 2022-05-31 Accupril 40 mg 01947699 DT9591 2023-03-31 Accupril 40 mg 01947699 CM2828 2022-05-31 Accupril 40 mg 01947699 CM2829 2022-05-31

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]