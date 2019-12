Mise à jour mensuelle sur les progrès accomplis jusqu'en novembre 2019 sur les avis concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est sur la bonne voie en vue de respecter son engagement à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves d'ici le 31 mars 2021. L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a présenté aujourd'hui la mise à jour mensuelle concernant les progrès réalisés par son ministère.

En novembre 2019, deux avis à court terme sur la qualité de l'eau potable qui risquaient de devenir à long terme ont été levés des réseaux publics dans les réserves et un avis sur la qualité de l'eau potable est devenu un avis à long terme.

Les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés avant de devenir des avis à long terme :

Le 14 novembre 2019, la Première Nation crie de Woodland à Marten Lake , en Alberta , a levé un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable de son réseau semi-public d'aqueduc du centre communautaire de Marten Lake . L'avis concernant la qualité de l'eau potable, en vigueur depuis le 16 août 2019, a été levé après la réparation et le nettoyage de la citerne et l'analyse de l'eau.

, en , a levé un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable de son réseau semi-public d'aqueduc du centre communautaire de . L'avis concernant la qualité de l'eau potable, en vigueur depuis le 16 août 2019, a été levé après la réparation et le nettoyage de la citerne et l'analyse de l'eau. Le 12 novembre 2019, Biigtigong Nishnaabeg, en Ontario , a levé un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable de son réseau public d'aqueduc de la rivière Pic. L'avis concernant la qualité de l'eau potable, en vigueur depuis le 15 novembre 2018, a été levé après l'installation d'une unité de désinfection aux rayons UV pour assurer une désinfection adéquate de l'immeuble.

Le 14 novembre 2019, un avis concernant la qualité de l'eau potable dans la Première Nation de Little Pine, en Saskatchewan, est devenu à long terme après avoir été en place pendant plus de 12 mois. L'avis a été émis en novembre 2018 en raison de problèmes mécaniques et électriques. SAC continue de travailler avec la Première Nation à la résolution des problèmes existants et à un projet d'expansion et de mise à niveau.

Depuis novembre 2015, 87 avis à long terme concernant les réseaux publics des réserves ont été levés.

Au total, 552 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ont été entrepris depuis le budget de 2016. Ces projets comprennent la construction, la modernisation ou la réparation d'infrastructures, et la réalisation d'études de faisabilité pour s'assurer que les Premières Nations disposent des infrastructures adéquates pour leurs communautés en croissance. À ce jour, 226 projets ont été achevés et 326 autres sont en cours de réalisation au profit de 581 communautés des Premières Nations d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« Notre engagement à lever tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021 demeure inébranlable. Depuis novembre 2015, 87 avis ont été levés. Empêcher que les avis à court terme ne deviennent des avis à long terme est un aspect essentiel de notre objectif d'éliminer tous les avis à long terme concernant l'eau potable dans les réserves. Les Premières Nations et le gouvernement du Canada continueront de travailler pour lever les autres avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable, pour terminer les projets d'aqueduc et de traitement des eaux usées en cours, et pour combler les lacunes dans les infrastructures essentielles dans les réserves. »

L'honorable Marc Miller, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Un avis concernant la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an.

Les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sont des mesures préventives de santé publique qui sont en place depuis moins d'un an. Ils sont émis lorsque la salubrité de l'eau potable ne peut être garantie.

Entre novembre 2015 et novembre 2019, 87 avis à long terme ont été levés, 41 ont été ajoutés et deux systèmes faisant l'objet d'avis à long terme concernant l'eau potable ont été désactivés.

novembre 2019, 87 avis à long terme ont été levés, 41 ont été ajoutés et deux systèmes faisant l'objet d'avis à long terme concernant l'eau potable ont été désactivés. De concert avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021.

s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021. Le budget de 2016 a alloué 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Le budget de 2017 a affecté 49,1 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer l'accès à l'eau potable.

Le budget de 2018 a accordé 172,6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer l'accès à l'eau potable propre et salubre et accélérer les travaux de construction et de rénovation des réseaux d'aqueduc touchés.

Le budget de 2019 prévoit un financement supplémentaire de 739 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019- 2020, et 184,9 millions de dollars par année par la suite. L'investissement vise à financer la réalisation de réparations urgentes aux systèmes d'eau et de traitement des eaux usées vulnérables et l'exploitation et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les communautés des Premières Nations.

184,9 millions de dollars par année par la suite. L'investissement vise à financer la réalisation de réparations urgentes aux systèmes d'eau et de traitement des eaux usées vulnérables et l'exploitation et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les communautés des Premières Nations. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesenSanté

Twitter : @Min_ServAutoch

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca