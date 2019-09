Mise à jour mensuelle sur les progrès accomplis jusqu'en août 2019 concernant les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des systèmes publics dans les réserves

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral maintient fermement son engagement à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable des systèmes publics dans les réserves d'ici mars 2021.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a présenté aujourd'hui la mise à jour mensuelle de son ministère concernant les progrès réalisés quant à l'engagement du gouvernement de mettre fin aux avis à long terme sur la qualité de l'eau potable.

En août 2019, trois avis à court terme à risque de devenir un avis à long terme touchant un système public dans une réserve ont été levés.

La résolution des avis à court terme avant qu'ils ne deviennent des avis à long terme est une partie importante de l'ensemble des travaux visant à éliminer les avis à long terme. Des centaines de projets d'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont en cours partout au pays et la réalisation de ces projets permettra de lever un plus grand nombre d'avis au fur et à mesure que les communautés des Premières Nations auront accès à des sources d'eau propres et fiables. Depuis novembre 2015, 133 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable, dont la durée variait de 2 à 12 mois, ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Les avis à court terme sur la qualité de l'eau potable levés avant de devenir des avis à long terme :

Mishkeegogamang, en Ontario , a levé un avis à court terme d'ébullition de l'eau provenant de son système d'aqueduc public 63B le 19 août 2019. L'avis émis à titre préventif, en vigueur depuis le 13 juin 2019, a été mis en place jusqu'à ce que la surveillance du système permette de confirmer la qualité de l'eau et d'assurer que la santé publique est protégée. Services aux Autochtones Canada (SAC) a aidé la Première Nation afin d'assurer un échantillonnage approprié et de veiller à ce que des tests soient effectués.

, a levé un avis à court terme d'ébullition de l'eau provenant de son système d'aqueduc public le 19 août 2019. L'avis émis à titre préventif, en vigueur depuis le 13 juin 2019, a été mis en place jusqu'à ce que la surveillance du système permette de confirmer la qualité de l'eau et d'assurer que la santé publique est protégée. Services aux Autochtones Canada (SAC) a aidé la Première Nation afin d'assurer un échantillonnage approprié et de veiller à ce que des tests soient effectués. La Nation ojibway du lac Wabigoon , en Ontario , a retiré le 27 août 2019 un avis à court terme de faire bouillir l'eau de son système d'eau public. L'avis préventif, en vigueur depuis le 15 juin 2019, a été mis en place jusqu'à ce que la surveillance du système puisse confirmer la qualité de l'eau et veiller à la protection de la santé publique. SAC a aidé la communauté de la Première Nation à s'assurer que des échantillonnages et des tests appropriés étaient effectués.

, en , a retiré le 27 août 2019 un avis à court terme de faire bouillir l'eau de son système d'eau public. L'avis préventif, en vigueur depuis le 15 juin 2019, a été mis en place jusqu'à ce que la surveillance du système puisse confirmer la qualité de l'eau et veiller à la protection de la santé publique. SAC a aidé la communauté de la Première Nation à s'assurer que des échantillonnages et des tests appropriés étaient effectués. La Nation crie de Red Earth , en Saskatchewan , a levé un avis à court terme d'ébullition d'eau de son système public de distribution d'eau le 29 août 2019. L'avis préventif, en vigueur depuis le 7 mai 2019, a été levé à la suite de la réparation d'une conduite d'eau et de tests bactériologiques réussis.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et a fixé à mars 2021 la fin des avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des systèmes publics dans les réserves. Dans le budget de 2019, il a réservé des investissements supplémentaires de 739 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dont 184,9 millions de dollars par année par la suite.

Depuis novembre 2015, 87 avis à long terme visant les systèmes publics dans les réserves ont été levés. Il reste actuellement 56 avis à long terme en vigueur pour les systèmes publics dans les réserves.

À l'échelle du pays, 561 projets sont en cours ou terminés grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

Les Premières Nations et le gouvernement du Canada poursuivront ce travail visant à lever les derniers avis à long terme touchant les systèmes publics, à terminer les projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en cours et à combler l'écart dans les infrastructures essentielles dans les réserves.

Citation

« Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé sans relâche avec nos partenaires autochtones et avons investi les ressources nécessaires pour concrétiser notre engagement de fournir une eau potable propre et fiable aux Premières Nations du pays. Notre engagement à supprimer chaque avis d'eau potable à long terme sur les systèmes publics dans les réserves est inébranlable et a permis de lever 87 avis d'eau potable à long terme et de fournir de l'eau salubre et propre aux communautés touchées. Empêcher que les avis à court terme deviennent des avis à long terme est un élément essentiel de notre objectif d'éliminer tous les avis à long terme sur l'eau potable dans les réserves. Il reste encore 56 avis à long terme sur l'eau potable et nous continuerons à travailler en partenariat avec les Premières Nations pour résoudre les problèmes liés à l'eau dans les communautés et veiller à ce que les résidants aient accès à de l'eau propre. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Un avis sur la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an.

Les avis à court terme sur la qualité de l'eau potable sont des mesures préventives de santé publique. Ils sont en vigueur pendant moins d'un an et sont émis lorsque la salubrité de l'eau potable ne peut pas être garantie.

Depuis novembre 2015, 87 avis à long terme ont été levés, 39 ont été ajoutés et un système visé par un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable a été désactivé.

En collaboration avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau concernant les systèmes publics dans les réserves d'ici mars 2021.

Le budget de 2016 prévoyait des investissements de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a investi 49,1 millions de dollars de plus sur trois ans en vue d'améliorer l'accès à de l'eau potable salubre.

Le budget de 2018 prévoit un montant supplémentaire de 172,6 millions de dollars sur trois ans pour accélérer la levée des avis concernant la qualité de l'eau potable et veiller à ce que davantage de projets d'infrastructure puissent être réalisés avant 2021. Le budget de 2018 propose également un soutien pour la réparation des systèmes d'alimentation en eau qui présentent un risque élevé, des initiatives en matière de recrutement, de formation et de maintien des effectifs, et l'établissement de modèles novateurs de prestation de services gérés par les Premières Nations.

Le budget de 2019 prévoit 739 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019- 2020, et 184,9 millions de dollars chaque année par la suite. L'investissement appuiera les efforts continus visant à éliminer et à prévenir les avis sur la qualité de l'eau à long terme. Il permettra en effet de financer les réparations urgentes aux systèmes d'aqueduc vulnérables et d'offrir aux opérateurs d'approvisionnement en eau des programmes de formation et de soutien afin que les communautés des Premières Nations puissent exploiter et entretenir de manière efficace leurs systèmes publics d'approvisionnement en eau potable.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

