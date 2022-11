Mise à jour mensuelle de Services aux Autochtones Canada sur la COVID-19 -- novembre 2022

OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - S'assurer d'avoir reçu toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 demeure l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. Les Premières Nations, les Inuit et les Métis de tout le pays ont accès aux vaccins dans les cliniques de vaccination et les centres de santé. Cela inclut l'accès aux vaccins bivalents actualisés qui devraient offrir une meilleure protection contre le variant préoccupant Omicron qui circule actuellement au Canada.

La protection vaccinale contre la COVID-19 diminue avec le temps. Une dose de rappel augmente la réponse immunitaire et contribue à améliorer la protection contre les conséquences graves. Les doses de rappel sont disponibles auprès de vos prestataires de soins de santé locaux.

S'il s'est écoulé six mois depuis votre dernière dose ou six mois depuis que vous avez été infecté par la COVID-19, vous devez recevoir une autre dose de rappel. Ceci est particulièrement important si vous présentez un risque élevé de maladie grave due à la COVID-19. Dans certaines provinces et certains territoires, on peut vous proposer un rappel dès trois mois, en fonction de l'épidémiologie et des circonstances locales.

S'assurer d'avoir reçu toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 est l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre des conséquences graves.

Une autre façon de se protéger davantage et de réduire la propagation de la COVID-19 est de choisir de suivre les mesures de santé publique individuelles, notamment :

Rester à la maison lorsque vous êtes malade

Pratiquer une bonne étiquette respiratoire (par exemple, couvrir sa toux et ses éternuements)

Améliorer la ventilation

Porter un masque dans les espaces intérieurs bondés

Se laver les mains et se désinfecter

S'éloigner des autres quand vous le pouvez

Utiliser des tests rapides lorsque vous avez été exposé ou que vous présentez des symptômes

Bilan mensuel -- octobre 2022

En octobre 2022, les données suivantes ont été rapportées par les communautés des Premières Nations :

Une moyenne de 250 cas actifs quotidiens déclarés de COVID-19

Une diminution de 49 % par rapport au mois de septembre 2022

13 hospitalisations nouvellement signalées

Une diminution de 24 % par rapport au mois de septembre 2022

1 décès nouvellement signalés

Une diminution de 67 % par rapport au mois de septembre 2022

Les pages Web et ressources suivantes sont régulièrement mises à jour avec de l'information concernant la COVID-19 :

COVID-19 : Ressources pour la sensibilisation des Autochtones

Fonds de soutien aux communautés autochtones

Accès des communautés des Premières Nations à un soutien en matière de santé publique lié à la COVID-19

Accès des résidents des territoires, du Nunavik et du Nunatsiavut au soutien en matière de santé publique lié à la COVID-19

