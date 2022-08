Mise à jour mensuelle de Services aux Autochtones Canada sur la COVID-19 - août 2022

OTTAWA, ON, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 5 août 2022 /CNW/ - Le nombre de cas de COVID-19 est en hausse avec la septième vague actuelle et elle a un effet sur les communautés dans tout le pays. Services aux Autochtones Canada (SAC) reste disponible pour aider aux efforts de prévention et d'intervention. Le gouvernement du Canada surveille la propagation de la COVID-19 dans tout le pays, ainsi que des nouveaux variants préoccupants BA.4 et BA.5.

La vaccination demeure la forme la plus efficace de protection contre la COVID-19. Les Premières Nations, les Inuit et les Métis de tout le pays ont accès aux vaccins par l'intermédiaire des cliniques de vaccination, qui sont bien établies dans les communautés autochtones. Plus le nombre de personnes dont la vaccination est à jour est élevé, plus nous sommes protégés. Une autre façon de réduire la propagation de la COVID-19 est de choisir de respecter les mesures de santé publique, notamment de porter le masque, de rester à la maison lorsqu'on est malade et de faire un test de dépistage de la COVID-19 si l'on présente des symptômes.

Approvisionnement en vaccins : En juillet, le gouvernement du Canada a franchi une étape importante en livrant plus de 100 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 à ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Vaccins pour les enfants : Le 14 juillet 2022, Santé Canada a autorisé le vaccin Spikevax ARNm de Moderna contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

Soutien actuellement offert aux communautés et organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Dans tout le pays, SAC est disposé à aider les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis si elles ont besoin d'une assistance immédiate en cas d'éclosion ou si elles ont besoin de soutien tel qu'une infrastructure temporaire, des tests rapides ou de l'EPI.

Le 7 avril, le Budget de 2022 prévoyait 190,5 millions de dollars supplémentaires pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones (FSCA). Le 2 août, le gouvernement du Canada a transféré 50 millions de dollars au FSCA à partir du financement de la santé publique visant à lutter contre la COVID-19, ce qui porte le financement total du FSCA cette année à 240,5 millions de dollars.

Ce financement aide les communautés et les organisations autochtones à prévenir, à se préparer et à réagir à la COVID-19. Les fonds peuvent être utilisés pour des mesures comprenant, sans s'y limiter, les éléments suivants :

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19;

de l'assistance en matière de santé mentale et des services d'intervention d'urgence;

du soutien aux Aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

des mesures visant à lutter contre l'insécurité alimentaire, telles que le soutien à l'achat, au transport et à la distribution de nourriture, et l'accès aux aliments traditionnels par la chasse et la pêche en cas d'éclosion;

du soutien éducatif et d'autres genres de soutien pour les enfants.

Les fonds sont actuellement distribués sous forme d'allocations directes, ainsi que par l'entremise du processus de demande axé sur les besoins, qui reste ouvert.

Un montant supplémentaire de 218 millions de dollars est également disponible pour l'exercice 2022-2023 afin de continuer à fournir des soins de santé de haute qualité dans les communautés des Premières Nations éloignées et isolées dans les réserves. Ce financement, accessible sur demande, vise à soutenir les réponses liées à la pandémie dirigées par les communautés des Premières Nations, en mettant l'accent, de façon prioritaire, sur le déploiement des vaccins et des doses de rappel, les tests et la capacité de pointe des ressources humaines en santé pour répondre aux besoins médicaux urgents et aux éclosions.

Bilan mensuel - juillet 2022

En juillet 2022, les données suivantes ont été rapportées par les communautés des Premières Nations :

885 cas actifs quotidiens moyens déclarés de COVID-19

Une augmentation de 50 % par rapport aux chiffres du mois de juin 2022

8 hospitalisations nouvellement signalées

Une diminution de 69 % par rapport aux chiffres du mois de juin 2022

2 décès nouvellement signalés

Une diminution de 33 % par rapport aux chiffres du mois de juin 2022

Les pages Web et ressources suivantes sont régulièrement mises à jour avec de l'information concernant la COVID-19 :

