MISE À JOUR - Le vendredi 27 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

27 mars, 2026, 09:16 ET

OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

9 h 00  

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec la Chambre de commerce d'Halifax.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 7 h 30.


10 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

Pubnico (Nouvelle-Écosse)

12 h 55

Le premier ministre rencontrera des pêcheurs de homards de la région ainsi que des membres de la communauté.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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