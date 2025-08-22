MISE À JOUR - Le vendredi 22 août 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

22 août, 2025, 10:50 ET

OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


9 h 30

Le premier ministre présidera une réunion du Conseil des ministres.



Réunion virtuelle, fermée aux médias


12 h 00

Le premier ministre tiendra une conférence de presse.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre 
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

