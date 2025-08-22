OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



9 h 30 Le premier ministre présidera une réunion du Conseil des ministres.





Réunion virtuelle, fermée aux médias



12 h 00 Le premier ministre tiendra une conférence de presse.





Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

