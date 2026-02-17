MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. L'ordre international fondé sur des règles s'estompe et les changements technologiques élargissent les zones de conflit. Face à cette situation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes (FAC). Nous agissons rapidement et voyons déjà des résultats : le Canada est en voie d'atteindre son objectif de dépenses de 2 % fixé par l'OTAN durant l'exercice en cours, et le nombre de demandes d'enrôlement dans les FAC a augmenté de près de 13 %.

Pour protéger la souveraineté du Canada, bâtir notre prospérité et renforcer notre autonomie stratégique, le gouvernement du Canada doit changer la façon dont nous investissons dans la défense. Cependant, le processus d'approvisionnement en matière de défense du Canada est depuis longtemps trop complexe, trop lent et trop dépendant des fournisseurs internationaux, ce qui limite la croissance de nos industries de défense. En conséquence, nos travailleurs et nos entreprises ont moins de possibilités, nos industries nationales sont privées de la demande nécessaire pour se développer et, surtout, les femmes et les hommes de nos Forces armées ne disposent pas du matériel dont ils ont besoin pour défendre notre souveraineté et celle de nos Alliés.

Le nouveau gouvernement du Canada s'emploie à changer cette situation. Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a lancé la première Stratégie industrielle de défense du Canada. Cette stratégie vise à transformer nos industries de la défense en accordant la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, en investissant dans l'innovation et la commercialisation canadiennes, et en rationalisant le processus d'approvisionnement afin d'assurer une demande constante et prévisible aux entreprises. Ainsi, les industries aérospatiale et de la cybersécurité du Canada ainsi que d'autres industries seront en mesure d'accroître leurs activités afin d'augmenter leurs ventes au pays et auprès de partenaires de confiance à l'étranger, créant ainsi des emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement en matière de défense.

La Stratégie industrielle de défense permet à l'industrie canadienne de tirer parti d'un investissement de 180 milliards de dollars dans les occasions d'approvisionnement en matière de défense et de 290 milliards de dollars dans les occasions d'investissement en capital liées à la défense au Canada dans les 10 prochaines années, ainsi que des retombées économiques en aval prévues de 125 milliards de dollars d'ici 2035. La Stratégie industrielle de défense permettra de créer 125 000 emplois bien rémunérés, d'augmenter de 50 % nos exportations dans le domaine de la défense, d'accroître à 70 % la part des marchés publics attribués à des entreprises canadiennes et d'accroître les revenus de l'industrie canadienne de la défense de 240 %. Au cours de la prochaine décennie, nous porterons le taux de disponibilité de la flotte maritime à 75 %, celui de la flotte terrestre à 80 % et celui de la flotte aérospatiale à 85 % afin de renforcer la défense canadienne.

Au total, la Stratégie industrielle de défense représente un investissement de plus de 500 milliards de dollars dans la sécurité, la prospérité économique et la souveraineté du Canada.

L'Agence de l'investissement pour la défense jouera un rôle central dans cette stratégie. Elle va rationaliser les processus, réduire les formalités administratives et accélérer la livraison. Elle permettra de doter les FAC du matériel dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, et elle accordera la priorité à l'établissement de partenariats stratégiques et de fabrication avec des entreprises canadiennes, y compris des petites et moyennes entreprises. Enfin, l'Agence va diriger la participation du Canada à des initiatives d'approvisionnement conjointes.

La Stratégie industrielle de défense du Canada contribuera à renforcer la sécurité, à créer de la prospérité et à accroître notre autonomie stratégique. Elle s'articule autour de cinq piliers.

1. Faire du Canada un chef de file de la production de matériel de défense :

Le Canada va bâtir : Dans les domaines où le pays possède une expertise et des capacités souveraines de premier plan, tels que la construction navale, l'aérospatiale, l'espace, les systèmes terrestres et les technologies numériques. De nouveaux marchés publics dans le domaine de la défense seront attribués en priorité aux entreprises et aux fabricants canadiens, conformément à la politique en vigueur.

Dans les domaines où le pays possède une expertise et des capacités souveraines de premier plan, tels que la construction navale, l'aérospatiale, l'espace, les systèmes terrestres et les technologies numériques. De nouveaux marchés publics dans le domaine de la défense seront attribués en priorité aux entreprises et aux fabricants canadiens, conformément à la politique en vigueur. Le Canada va établir des partenariats : Lorsque le Canada n'a pas la capacité de construire au pays ou qu'il est avantageux de collaborer avec des partenaires, nous établirons des partenariats avec des alliés de confiance afin de fournir les capacités nécessaires aux Forces armées canadiennes.

Lorsque le Canada n'a pas la capacité de construire au pays ou qu'il est avantageux de collaborer avec des partenaires, nous établirons des partenariats avec des alliés de confiance afin de fournir les capacités nécessaires aux Forces armées canadiennes. Le Canada va acheter : Lorsqu'il n'est pas possible de construire au pays ou de s'associer à un allié, le Canada achètera du matériel auprès d'alliés, en imposant des conditions strictes qui encouragent le réinvestissement dans l'économie canadienne, soutiennent les carrières dans notre industrie de la défense et assurent le contrôle souverain du Canada sur l'exploitation et le maintien en état des actifs nouvellement acquis.

Lorsqu'il n'est pas possible de construire au pays ou de s'associer à un allié, le Canada achètera du matériel auprès d'alliés, en imposant des conditions strictes qui encouragent le réinvestissement dans l'économie canadienne, soutiennent les carrières dans notre industrie de la défense et assurent le contrôle souverain du Canada sur l'exploitation et le maintien en état des actifs nouvellement acquis. « Achetez canadien » sera le fil conducteur d'une nouvelle façon de faire dans le domaine des approvisionnements en matière de défense. La mise en œuvre de ces mesures essentielles permettra de réduire le recours excessif aux fournisseurs étrangers, de favoriser l'émergence de champions nationaux dans notre industrie de la défense, d'assurer le contrôle souverain de notre propre équipement et de notre propriété intellectuelle, et de créer de la valeur dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement canadiennes.

2. Faciliter la construction au Canada en éliminant les obstacles entre le gouvernement et l'industrie :

Mettre sur pied un forum consultatif permanent sur la défense. Dirigé par l'Agence de l'investissement pour la défense, ce forum favorisera la collaboration avec les partenaires de l'industrie canadienne de la défense afin d'accélérer le processus d'approvisionnement.

Accélérer le processus d'autorisation de sécurité pour le personnel du secteur de la défense afin d'éliminer les obstacles à l'entrée et soutenir la croissance du secteur et les infrastructures de sécurité nécessaires.

3. Accroître l'innovation canadienne en matière de défense et à double usage, et l'exporter à nos alliés :

Recourir à la nouvelle plateforme de défense de 4 milliards de dollars mise en place au sein de la Banque de développement du Canada pour permettre aux entreprises canadiennes, y compris les petites et moyennes entreprises, d'avoir accès aux capitaux dont elles ont besoin.

Mettre en œuvre l'Initiative régionale d'investissement dans la défense, d'une valeur de 379,2 millions de dollars, afin de soutenir la croissance et l'intégration des petites et moyennes entreprises canadiennes dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense.

Effectuer un investissement initial de 656,9 millions de dollars pour soutenir la mise au point et la commercialisation de technologies de défense et à double usage, notamment par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique, de Solutions innovatrices Canada et du Fonds des sciences de la vie.

Créer un centre d'innovation sur les drones au sein du Conseil national de recherches, grâce à un investissement de 105 millions de dollars sur trois ans, et élaborer une plateforme aéronautique pour la recherche, le développement, la démonstration et la qualification de nouvelles technologies pour les industries de défense canadiennes, grâce à un investissement de 459 millions de dollars sur cinq ans.

Créer le Bureau de recherche, d'ingénierie et de leadership avancés en matière d'innovation et de science (BOREALIS), qui coordonnera et accélérera la recherche et l'innovation en matière de défense dans les technologies de pointe.

Renforcer l'avantage du Canada dans des secteurs de grande valeur comme l'intelligence artificielle, la technologie quantique et l'espace, en aidant l'industrie canadienne à devenir un chef de file à l'échelle nationale et internationale.

Stimuler les exportations canadiennes dans le domaine de la défense grâce à une nouvelle équipe dédiée à la promotion des exportations.

Mettre en place un nouveau conseil consultatif sur la science et la recherche en matière de défense plus tard cette année.

Nommer de nouveaux délégués commerciaux au Royaume-Uni et auprès des principaux marchés de l'Union européenne pour soutenir les entreprises canadiennes à l'étranger, et accroître la visibilité du Canada lors des grands salons internationaux consacrés à la défense et à l'aérospatiale.

Soutenir le contrôle souverain de la propriété intellectuelle canadienne liée à la défense par l'industrie canadienne.

4. Protéger les travailleurs, les industries et les chaînes d'approvisionnement du Canada :

Lancer le nouveau Programme de résilience de l'industrie canadienne de la défense, qui bénéficiera d'investissements initiaux dès cette année, afin de renforcer la souveraineté du Canada. L'objectif premier consistera à accroître la capacité de production des entreprises canadiennes du secteur de la défense et à commencer à produire au Canada de la nitrocellulose, une matière énergétique essentielle et très demandée qui est utilisée en artillerie.

Afin de constituer l'effectif de défense du Canada pour l'avenir, le gouvernement lancera un programme de compétences en matière de défense axé sur quatre priorités clés : renforcer le bassin de talents de l'industrie de la défense, répondre aux besoins urgents en matière de compétences, accroître l'offre de travailleurs qualifiés et établir des partenariats avec les provinces, les territoires et les titulaires de droits autochtones.

5. Diriger une initiative nationale concertée visant à renforcer le secteur de la défense du Canada :

Collaborer avec les provinces, les territoires et les titulaires de droits autochtones, notamment dans le Nord et l'Arctique, afin de combler les lacunes en matière de sécurité, de cerner les possibilités dans le domaine des technologies et des ressources, et d'ouvrir de nouveaux débouchés pour l'industrie canadienne.

Accélérer les projets liés aux minéraux critiques et soutenir la mise en place de chaînes d'approvisionnement canadiennes fiables, sûres et adaptées aux besoins de la défense nationale et des alliés.

La Stratégie industrielle de défense est axée sur l'emploi. Elle permettra de créer des emplois bien rémunérés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les soudeurs spécialisés dans l'acier et l'aluminium, les ingénieurs, les scientifiques et les fabricants qui transforment les ressources canadiennes en équipement, en munitions, en véhicules et en autres capacités essentielles qui permettent de protéger la population canadienne.

La nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada contribuera à transformer notre chaîne d'approvisionnement militaire et de défense, à créer de bons emplois au pays, à ouvrir de nouveaux marchés pour nos entreprises et à doter les FAC du matériel de calibre mondial dont elles ont besoin pour protéger le Canada et nos Alliés.

Citations

« Défendre le Canada, c'est bâtir le Canada. La sécurité et la prospérité sont les fondements complémentaires d'un Nord authentique, fort et libre. Notre nouvelle Stratégie industrielle de défense permet au Canada de rester une nation souveraine, maîtresse de son destin. C'est cela, un Canada fort, et c'est ce que nous bâtissons ensemble. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement clair du gouvernement à s'assurer que le Canada a un accès sûr, rapide et fiable aux capacités nécessaires pour défendre notre pays, protéger notre souveraineté et faire face aux menaces actuelles et futures. Le moment est venu de faire preuve d'ambition. En investissant dans l'avenir du Canada, nous renforçons la capacité des Forces armées canadiennes de se défendre contre les menaces qui pèsent sur le Canada et la population canadienne ainsi que de les dissuader et de les vaincre, un investissement que nous ne pouvons nous permettre de négliger. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« À cette époque d'incertitude mondiale croissante, le Canada doit renforcer sa sécurité économique et protéger sa souveraineté en investissant chez lui. La nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada permettra d'accroître notre base industrielle intérieure, de créer des emplois de bonne qualité dans toutes les régions du pays et de placer les entreprises canadiennes dans une bonne position pour soutenir la concurrence et prospérer à l'international. C'est en bâtissant, en innovant et en fabriquant au Canada que nous pourrons veiller à ce que nos industries bénéficient directement des investissements dans le secteur de la défense. De plus, nous favoriserons ainsi la modernisation des Forces armées canadiennes. Notre gouvernement saisit ce moment pour le bien des Canadiennes et des Canadiens, en stimulant la croissance, en créant des emplois partout au pays et en veillant à ce que la population profite d'une économie de la défense plus forte et plus résiliente. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le lancement de cette stratégie et la mise sur pied de l'Agence de l'investissement pour la défense nous permettront de fournir aux Forces armées canadiennes les capacités dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, tout en stimulant la croissance économique du Canada. En investissant dans notre base industrielle de défense, nous pouvons renforcer nos chaînes d'approvisionnement, stimuler l'innovation et créer jusqu'à 125 000 emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens. »

-- L'hon. Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« La Stratégie industrielle de défense aide le Canada à offrir des capacités essentielles aux Forces armées canadiennes, avec davantage de rapidité, de certitude et de cohérence stratégique. De plus, elle soutient le mandat de l'Agence de l'investissement pour la défense en simplifiant les processus d'approvisionnement et en rendant les chaînes d'approvisionnement plus sûres et résilientes. Grâce à une approche concertée à l'échelle du gouvernement, la Stratégie industrielle de défense est bien placée pour soutenir l'industrie canadienne et garantir que le Canada peut répondre aux nouvelles exigences en matière de défense avec confiance et crédibilité. »

-- Doug Guzman, président-directeur général, Agence de l'investissement pour la défense

« Il s'agit là d'une stratégie phare ambitieuse qui démontre un véritable leadership à une époque de profonde incertitude et de grand changement. C'est un cri de ralliement qui incitera la fonction publique et le ministère de la Défense nationale à exécuter la nouvelle vision du Canada pour la défense, la résilience économique et la sécurité nationale du Canada et qui amènera l'industrie à la concrétiser. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible de réaliser quand les secteurs public et privé s'écoutent et visent les mêmes objectifs. »

-- Christyn Cianfarani, présidente et chef de la direction, Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS)

Faits saillants

Le secteur canadien de la défense contribue de manière importante à l'économie. En effet, ses quelque 600 entreprises employaient directement 36 000 personnes en 2022 et soutenaient au total 61 200 emplois dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense. Ces entreprises ont généré 14,3 milliards de dollars de revenus cette même année et injecté 7,4 milliards de dollars dans le PIB dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense.

Le secteur canadien de la défense est l'un des secteurs qui investissent le plus dans la recherche et le développement. Les dépenses du secteur dans ce domaine se sont élevées à 440 millions de dollars en 2022, et la grande majorité de ces dépenses a été réalisée par le secteur lui-même. Le secteur de la défense investit plus de trois fois davantage dans la recherche et le développement que l'ensemble du secteur canadien de la fabrication, et sa part d'employés occupant des emplois de haut niveau dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques est plus de deux fois et demie supérieure.

L'annonce d'aujourd'hui donne suite aux mesures ciblées prises par le gouvernement pour réinvestir afin de rebâtir et de réarmer nos Forces armées, notamment les suivantes : Augmenter les investissements dans la défense pour les porter à 2 % du PIB, soit environ 63 milliards de dollars, en 2025-2026, puis à 5 % du PIB d'ici 2035. Accorder des hausses salariales à tous les membres des Forces armées canadiennes. Lancer la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense afin de réorganiser et de simplifier les processus d'approvisionnement du Canada en matière de défense. Proposer un réinvestissement de 81,8 milliards de dollars dans le Budget 2025 pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes.

De plus, la nouvelle Stratégie permet au Canada de jouer un rôle de premier plan dans le plan Préparation à l'horizon 2030 de l'Union européenne, une initiative multilatérale menée avec nos alliés européens afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement en matière de défense et la capacité industrielle des pays alliés.

Notre gouvernement a l'intention de faire de l'Agence de l'investissement pour la défense une entité autonome par voie législative au printemps, qui servira de point de contact unique pour les investissements et les approvisionnements liés à la défense.

Document connexe

Liens connexes

