27 janv, 2026, 07:27 ET

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00             

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


11 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution lors d'une cérémonie tenue
à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes
de l'Holocauste.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement
    sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur
    présence. Des détails concernant la participation seront fournis au
    moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15.


14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


16 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Nunavut, John Main.



Note à l'intention des médias :

  •  Prise d'images pool au début de la rencontre


17 h 15           

Le premier ministre rencontrera des joueurs de hockey de l'Équipe olympique canadienne.



Note à l'intention des médias :

  •  Prise d'images pool au début de la rencontre

