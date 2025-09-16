Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
13 h 40
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 30
|
Le premier ministre rencontrera des dirigeants de l'industrie du canola. Il sera accompagné du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Heath MacDonald, du ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, du secrétaire d'État (Développement rural), Buckley Belanger, et du secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois.
|
Fermé aux médias
|
16 h 00
|
Le premier ministre participera à une cérémonie d'assermentation à Rideau Hall.
|
Note à l'intention des médias :
|
