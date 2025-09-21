Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 sept, 2025, 15:47 ET
OTTAWA, ON, le 21 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
17 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.
|
Note à l'intention des médias :
|
18 h 00
|
Le premier ministre rencontrera la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah.
|
Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article