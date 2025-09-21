OTTAWA, ON, le 21 sept. 2025 /CNW/ -

New York (États-Unis d'Amérique)

17 h 15 Le premier ministre rencontrera le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre 18 h 00 Le premier ministre rencontrera la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre

