MISE À JOUR : La gouverneure générale effectuera une visite officielle à Terre‑Neuve‑et‑Labrador

OTTAWA, ON, le 25 août 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite officielle à Terre-Neuve-et-Labrador du 9 au 12 septembre 2026. Il s'agira de la première visite officielle de Son Excellence au Canada en tant que gouverneure générale.

La gouverneure générale participera à la cérémonie commémorative organisée par la Ville de Gander pour marquer le 25e anniversaire du 11 Septembre et échangera avec des membres des Forces armées canadiennes à la 9e Escadre Gander en sa qualité de commandante en chef du Canada.

Au cours de sa visite, Son Excellence rencontrera également des représentants provinciaux, notamment Leurs Honneurs l'honorable Joan Marie J. Aylward, lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Carl R. Thompson, ainsi que l'honorable Tony Wakeham, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador; et des dirigeants autochtones.

Les visites officielles sont pour la gouverneure générale des occasions de rencontrer des personnes qui se distinguent dans divers domaines et de leur rendre hommage, au nom de la population canadienne.

Citations

« Terre-Neuve-et-Labrador compte des collectivités et des gens fiers dont la gentillesse et la résilience font partie intégrante de l'identité canadienne. Il s'agira de ma première visite dans cette province en tant que gouverneure générale, et je me réjouis de passer du temps avec ses résidents et de célébrer tout ce qu'ils font pour renforcer leurs communautés et notre pays. J'aurai également le privilège de rencontrer des membres des Forces armées canadiennes, dont les services rendus à notre pays sont une source de fierté. »

- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un objectif plus vaste, qui est d'aller à la rencontre des Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays en visitant chaque province et territoire.

La gouverneure générale profitera également de cette visite pour rendre hommage à des Canadiens et Canadiennes qui incarnent l'excellence, en leur remettant des distinctions honorifiques et des récompenses.

La gouverneure générale joue un rôle important en contribuant à sensibiliser les gens à diverses questions et à mettre en valeur la diversité des communautés qui composent notre pays.

Remarques à l'intention des médias :

Un itinéraire détaillé sera publié à l'approche du début de la visite.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]