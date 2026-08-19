Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- J'ai toujours éprouvé une admiration profonde pour les travailleurs humanitaires, pour en avoir vu plusieurs à l'œuvre dans des régions éprouvées du monde. Là où tout s'effondre, sous l'effet d'une catastrophe naturelle, de conflits violents ou de déplacements forcés, ces femmes et ces hommes d'exception font le choix du courage et de l'abnégation.

De nombreux Canadiens et Canadiennes s'engagent dans cette voie chaque année. Ils se mobilisent pour porter secours, soigner les blessés, nourrir les affamés, offrir un refuge aux personnes déracinées, réunir les familles séparées et accomplir tant d'autres actions qui redonnent espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, les Nations Unies lancent un appel à la communauté internationale pour mieux protéger les civils et les travailleurs humanitaires dans les zones de conflit.

Quels que soient la complexité des crises, l'ampleur des tensions ou les intérêts en jeu, le respect du droit international humanitaire doit demeurer une obligation fondamentale. Ce droit existe pour préserver notre humanité au cœur même de la guerre.

À ces bâtisseurs de solidarité qui éclairent l'obscurité, le monde doit son soutien absolu, sa protection et sa plus grande reconnaissance.

Louise Arbour

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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