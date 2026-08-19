Avis aux médias - La gouverneure générale Louise Arbour prononcera une allocution lors de la cérémonie d'inauguration du Monument national 2ELGBTQI+ du Canada, à Ottawa

OTTAWA, ON, Aug. 19, 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, prononcera une allocution à la cérémonie d'inauguration du Monument national 2ELGBTQI+, aussi appelé Coup de tonnerre, à Ottawa.

La structure de 11 mètres et l'espace public l'entourant témoignent de la discrimination subie par des milliers de personnes 2ELGBTQI+ qui, dans l'armée canadienne, la GRC et la fonction publique fédérale, des années 1950 aux années 1990, ont vu leur carrière entravée ou interrompue en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Date : Le vendredi 21 août 2026

Heure : 11 h

Lieu : Coup de tonnerre, Monument national 2ELGBTQI+, 201, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias seront admis.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette cérémonie doivent obtenir une accréditation.

Pour toute question relative à l'accréditation ou à la cérémonie d'inauguration, veuillez communiquer avec Rosemonde Communications.

Des renseignements supplémentaires sur l'accès au site et les dispositions techniques seront fournis aux médias accrédités à l'approche de l'événement.

Des photos de la cérémonie, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]