Mise à jour - Invitation aux médias - Le centre de compostage de Saint-Henri-de-Lévis fête ses 40 ans invitation aux médias et à la population à visiter les installations

** ATTENTION, ÉVÉNEMENT REMIS AU 29 SEPTEMBRE EN RAISON DE LA TEMPÉRATURE **

SAINT-HENRI-DE-LÉVIS, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - 40 ans d'activité, ça se fête en grand ! Pour l'occasion, l'équipe du centre de compostage de Saint-Henri invite les médias et la population à se joindre à elle le 29 septembre prochain de 13 h à 16 h. Les participants pourront en profiter pour visiter le site et en apprendre davantage sur ses activités et ses produits.

Invitation à la population : une fête familiale pour tous

Visite du site, machinerie accessible sur place, jeu gonflable et bar à crème glacée amuseront petits et grands dans une ambiance festive. De plus, du compost sera distribué gratuitement sur place et un cadeau sera remis aux participants. Il s'agit également d'une belle occasion d'en apprendre davantage sur le compostage et ses bénéfices.

Invitation aux médias : visite guidée et rencontre avec des experts

Une période d'une heure, soit de 13 h à 14 h, sera entièrement consacrée aux médias. Messieurs Alain Robichaud (coprésident), Daniel Deschênes (directeur du centre de compostage) et Roch Buteau (fondateur) offriront une visite guidée des installations et présenteront l'évolution des procédés et des produits du site, de sa fondation à aujourd'hui. La visite se fera en autobus et l'équipement de protection sera fourni sur place.

Veuillez confirmer votre présence avant le vendredi 28 septembre à 12 h à Joannie Robitaille au 418 781‑0191, poste 102365, ou par courriel à joannie.robitaille@englobecorp.com.

Adresse : 415, chemin Plaisance, à Saint-Henri-de-Lévis.

À propos du centre de compostage

Fondé en 1979, le centre de compostage est aujourd'hui la propriété de GSI Environnement (une division d'Englobe) et constitue un maillon essentiel d'une saine gestion des matières résiduelles organiques.

Figurant parmi les plus importantes entreprises de compostage de la province de Québec, Englobe compte parmi les seules compagnies du Québec qui remettent en vente des produits issus du compostage des matières résiduelles reçues. La qualité des produits, dont certains détiennent même la certification BNQ, est une grande source de fierté. C'est notamment grâce à sa capacité à s'adapter au marché et à se renouveler que le centre de Saint-Henri célèbre aujourd'hui son 40e anniversaire.

