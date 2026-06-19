MISE À JOUR - INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES IMPORTANT À POINTE-AUX-TREMBLES

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de logements abordables.

L'activité se déroulera le 22 juin 2026, en présence de :

M me Chantal Rouleau , ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles;

, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles; M me Caroline Desrochers , secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure;

, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure; Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

mairesse de Montréal M. Michel Taylor , président du conseil d'administration de Gérer son quartier;

, président du conseil d'administration de Gérer son quartier; et M. Jean-François Gilker, agent de développement à Bâtir son quartier.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 22 juin, 8 h.

DATE : 22 juin 2026 HEURE : 9 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]