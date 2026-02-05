GATINEAU, QC , le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, au nom de l'honorable Joël Lightbound, Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, participera à une cérémonie afin d'inaugurer un nouvel édifice fédéral. Un point de presse et une visite du nouvel édifice suivront la cérémonie.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le 9 février 2026

Heure : 8 h 45

Endroit : Shawinigan (Québec)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 9 février, à 8 h.

au plus tard le 9 février, à 8 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 9 février » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 30 pour s'enregistrer à l'accueil. Veuillez apporter une pièce d'identité.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : John Fragos, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national, [email protected] ; Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected] ; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]