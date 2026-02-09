Un symbole de modernité, de durabilité et de réconciliation autochtone

SHAWINIGAN, QC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain au nom de L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a officiellement inauguré le nouvel édifice fédéral à Shawinigan.

Conçu dans l'esprit du développement durable, l'édifice de trois étages et d'une superficie totale de 10 578 mètres carrés vise la certification LEED Or et intègre des technologies de construction carboneutres.

L'édifice permet d'accueillir près de 2 000 employés de l'Agence du revenu du Canada, d'Emploi et Développement social Canada et de Services partagés Canada, dans un milieu de travail moderne, fonctionnel et axé sur le bien-être, favorisant à la fois la collaboration, la productivité et la qualité de vie au travail. L'édifice est désormais pleinement opérationnel et a commencé à recevoir ses occupants. Les travaux d'aménagement extérieur, incluant le stationnement final, se poursuivront jusqu'à l'automne 2026.

Réalisé en mode gérance de construction, le projet a fait l'objet d'une optimisation de sa portée afin d'assurer un équilibre rigoureux entre les besoins opérationnels, la qualité architecturale et la saine gestion des fonds publics. Le coût final du projet s'élève à 223 millions de dollars, soit 61 millions de dollars de moins que le coût maximal estimé.

Le projet a généré d'importantes retombées économiques régionales, notamment par l'octroi de contrats à des entreprises québécoises spécialisées en architecture, en ingénierie et en construction.

L'édifice se distingue par une abondance de lumière naturelle, offrant des vues extérieures autant dans les aires de travail que dans les aires communes. Une attention particulière a été portée à l'intégration du bâtiment à son environnement naturel, tant par l'aménagement du site que par les choix de matériaux. La bâtisse offre des espaces lumineux, tels qu'un atrium avec un plafond en bois local, un hall d'entrée moderne, des points de travail, des salles de réunion de capacités variées, des aires de collaboration et des salles de formation.

Au-delà de ses caractéristiques écologiques et fonctionnelles, l'édifice se démarque par une intégration significative e la culture atikamekw à même sa conception. En partenariat avec le Conseil de la Nation Atikamekw, une œuvre d'art composée d'un rabaska, d'une rivière peinte et de rames, accueille les visiteurs dès leur arrivée. Cette œuvre, conçue par les artistes Eruoma Awashish, Jacques Newashish, Raymond Weizineau et Meky Ottawa, évoque la richesse culturelle, la connexion à la nature et les savoir-faire ancestraux des Atikamekw Nehirowisiwok.

Chaque aile du bâtiment rend hommage aux six saisons atikamekw -- Sikon, Miroskimin, Nipin, Takwakin, Pitcipipon et Pipon -- au moyen d'une signalisation trilingue (atikamekw, français, anglais) et des motifs inspirés de la nature. Ce parcours immersif invite à la découverte, à la réflexion et au dialogue dans un esprit de découverte culturelle et de réconciliation.

« Ce projet est bien plus qu'un édifice. C'est un lieu de mémoire, de rencontre et d'avenir, un projet phare qui incarne l'engagement du gouvernement du Canada envers l'innovation, le développement durable, la réconciliation avec les peuples autochtones et la relance économique régionale. Je suis fier de constater le travail efficace réalisé dans le cadre de ce projet pour livrer un édifice moderne et durable, dans l'esprit de la réconciliation autochtone et à un coût moindre pour les contribuables! »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le Centre fiscal occupe une place centrale dans le tissu socioéconomique de la Mauricie depuis plus de 40 ans. Ce nouvel édifice fédéral s'inscrit dans cette continuité, en offrant aux employés un environnement de travail moderne, fonctionnel et durable, à la hauteur de leur engagement au service des citoyens. Conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs, il contribue à pérenniser ce pôle fédéral à Shawinigan et à soutenir la vitalité économique de la région pour les générations à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain

« L'inauguration du centre de données fiscales de Shawinigan est une étape fort importante pour notre région. Cette réalisation témoigne de la confiance de notre gouvernement envers l'expertise des travailleuses et travailleurs de la Mauricie. »

Caroline Desrochers

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure du Canada et députée de Trois-Rivières

« Cette œuvre d'art, réalisée par des artistes Atikamekw Nehirowisiwok et intégrée à ce nouvel édifice moderne et écologique, témoigne avec fierté de notre présence immémoriale sur les terres que nous appelons Nitaskinan. Elle reflète les multiples dimensions de notre culture et de notre histoire. En regardant vers l'avenir, nous réaffirmons notre responsabilité de faire vivre la mémoire de ce territoire pour les générations futures, dans un esprit d'ouverture, de réconciliation et de fraternité. »

Constant Awashish

Grand Chef de la Nation Atikamekw

Services publics et Approvisionnement Canada est propriétaire de l'édifice.

Le nouvel édifice moderne comprend des espaces de travail favorisant l'utilisation des dernières technologies.

Les modalités de travail hybride et du milieu de travail axé sur les activités sont appliquées, afin d'offrir un environnement de travail moderne ainsi qu'une flexibilité et une mobilité accrues.

