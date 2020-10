Mise à jour - exo indique en temps réel le nombre de sièges disponibles dans ses autobus

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'annoncer que ses données d'achalandage en temps réel de ses autobus seront désormais disponibles en données ouvertes. Ces informations pourront, de façon graduelle, être intégrées dans diverses applications mobiles et plateformes numériques utilisées par les usagers lors de la planification de leurs déplacements.

En effet, les usagers d'exo peuvent désormais mieux planifier leurs déplacements en autobus en consultant les données d'achalandage sur le réseau d'exo.

L'achalandage sera mesuré selon quatre niveaux d'occupation :

Places assises

Peu de places assises

places assises Places debout seulement

Presque plein

Les informations sur l'achalandage, en plus d'être partagées en données ouvertes, sont affichées sur les applications mobiles CHRONO et Transit et sur certains panneaux d'information dans les terminus exo.

D'ici la fin de l'automne, les données d'achalandage en temps réel seront également disponibles pour les trains.

« Depuis le début de la pandémie, exo a mis en place une panoplie de mesures sanitaires pour s'assurer de la sécurité à bord de ses véhicules. L'obligation du port du masque dans les transports collectifs depuis plusieurs mois déjà est un élément important pour la confiance des usagers dans nos services. Le déploiement graduel des données d'achalandage en temps réel dans les services d'exo permettra à nos clients de mieux planifier leurs déplacements, pour plus de confort et de sécurité. Nous sommes convaincus que cette nouvelle fonctionnalité, bien que mise de l'avant en temps de pandémie, sera également appréciée par notre clientèle dans le futur », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Gina Guillemette, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/