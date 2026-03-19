Mise à jour : État du service sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - À la suite du déraillement d'un train de marchandises survenu le mercredi 18 mars près de la gare Dorion, exo souhaite informer sa clientèle et ses partenaires de l'évolution de la situation et des mesures mises en place en date du jeudi 19 mars.

Le CPKC, propriétaire de l'emprise ferroviaire, a confirmé en après‑midi la reprise de la circulation à la suite du dégagement de la voie et de la fin des inspections. La circulation ferroviaire est maintenant rétablie entre les gares Hudson et Lucien‑L'Allier, mais une congestion ferroviaire est anticipée et pourrait provoquer des retards importants.

Pour pallier cette situation pendant la pointe du soir du jeudi 19 mars, exo maintient en grande partie son plan de service adapté par autobus afin d'offrir un service stable et prévisible . Ce plan est maintenu en raison de la congestion ferroviaire anticipée et de la priorité accordée à la fiabilité et à la prévisibilité du service offert aux usagers.

Voici le service auquel les usagers peuvent s'attendre ce soir :

Train

Les trains suivants desserviront toutes les gares de la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson :

27 - départ à 18 h 05 (direction Vaudreuil)

29 - départ à 18 h 30 (direction Vaudreuil)

30 - départ à 19 h 55 (direction Montréal)

31 - départ à 21 h 15 (direction Vaudreuil)

Nous invitons les usagers à consulter l'application Chrono avant de se déplacer afin de planifier leurs trajets. La reprise du service sur la ligne pourrait occasionner des délais en raison de la congestion ferroviaire.

Autobus

Des options de transport alternatives demeurent en place :

La ligne d'autobus 40 bonifiée, qui relie les terminus Côte‑Vertu et Vaudreuil : Service de navettes du terminus Côte-Vertu (quai 21) au terminus Vaudreuil



Service de navettes bonifié du terminus Côte-Vertu (quai 21) avec arrêts aux gares Île-Perrot, Pincourt et Dorion, puis au terminus Vaudreuil

La STM offre également une navette qui relie les gares Baie-d'Urfé et Sainte-Anne-de-Bellevue

Pour les usagers de la gare Hudson, il est nécessaire d'utiliser le service d'autobus de la ligne 21 à partir de la gare Vaudreuil

Les usagers sont invités à :

consulter l'application Chrono ou le site Web d'exo pour connaître l'état du service en temps réel ;

privilégier les options de transport alternatif lorsque possible ;

porter attention aux messages vocaux diffusés à bord des trains.

Des mises à jour continu seront publiées selon l'évolution de la situation. Une mise à jour sera partagée dès que possible pour indiquer le service auquel s'attendre pour la pointe du vendredi 20 mars 2026.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, 514 287-2464, poste 4057, [email protected]